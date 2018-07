100 árboles caídos y 300 llamadas de emergencia tras diez minutos de tormenta

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y demos gracias que ninguna persona resultó herida. Las podas que se hacen dan grima,no se pueden hacer podas con el mínimo esfuerzo . Se tiene que podar de altura y no permitir esos ramajes que ecuanto hace aire se banbolean con gran fuerza y eso hace que caigan los árboles. Creo que enparques y jardines es urgente más vigilancia sobre el trabajo que se realiza. Esta mañana caminado veo una grúa y cual es mi sorpresa que veo que con un palo dan golpes sumas ramas y tienen una gran grúa de la cual veo que no hacen uso.es que si se camina por parques y riberas se ven demasiadas cosas que se hacen pero que muy mal . Y hora de poner remedio no creen