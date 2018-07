El 13% de los aragoneses corre el riesgo de caer en la pobreza

El 13,3% de los aragoneses corre riesgo de caer en la pobreza, según los datos del 2017 de la encuesta de condiciones de vida publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato, aunque preocupante, es 2,5 puntos inferior a la tasa de riesgo del 2016 y sitúa a Aragón en uno de los puntos más bajos del escalafón, muy lejos de Extremadura, donde el 38% de sus habitantes está en riesgo de pobreza, o Andalucía, con el 31%. Tan solo los ciudadanos de Asturias, País Vasco, La Rioja y Navarra tienen mejores indicadores que la comunidad autónoma. La media nacional, del 21%, indica que una de cada cinco personas estaría en situación límite.

Según la encuesta, cada aragonés disfruta de una renta media anual de 12.110 euros, en el octavo puesto, es decir la zona media, de España. Un aumento de 461 euros respecto al 2016, el sexto mayor del país. Por hogares, la renta media es de 29.098 euros, mil euros más que un año antes y la sexta con mayor renta por familia. En cualquier caso, un 11,3% de la población tiene salarios muy bajos.

SIN VACACIONES

La capacidad de renta tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de los ciudadanos. De este modo, según los datos procesados por el INE, habrá un 23,6% de aragoneses que no disfrutarán de vacaciones este año. Esto se debe a que es el porcentaje de personas que no se pueden permitir salir de casa al menos una semana al año. Aun siendo un porcentaje alto, es el tercero más bajo de todo el país, y se sitúa once puntos por debajo de la media estatal, situada en un 34,4% de las familias españolas. Casi la mitad de los andaluces y los canarios no pueden permitirse una semana de vacaciones al año.

En el caso de Aragón, esta cifra ha mejorado notablemente en apenas un año. En el 2016, el porcentaje de personas que no podía ir de vacaciones era de casi el 30%.

Otros datos que marcan la pobreza de una sociedad y que han sido estudiados por el INE en su encuesta sobre las condiciones de vida es el del número de hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, lo que se conoce como pobreza energética. En el caso de Aragón, es un 4,4%, una cifra baja pero que aumenta respecto al año anterior, que era del 3,5%. Como en la mayoría de indicadores, también en este se sitúa en la zona positiva del ránking, siendo la tercera con mejores datos después de Castilla y León y Cantabria. La media nacional ha bajado en un año del 10% de los hogares al 8,3%.

Del mismo modo, otro indicador preocupante es el número de hogares que no puede permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días. El dato en Aragón es muy bajo, del 1,6%. La media nacional se sitúa en el 3,8%, y la única comunidad en la que la cifra es elevada es en las Canarias, donde el 17% de las familias no puede hacer una de esas comidas.

El 32,8% de los hogares tiene dificultades para llegar a final de mes con sus rentas

El 32,8% de los hogares aragoneses tiene dificultades para llegar a final de mes, una cifra elevada, aunque como en el resto de indicadores de la encuesta de condiciones de vida, muy por debajo de la media nacional. El registro, pese a todo, es alto, aunque ha descendido exactamente en diez puntos respecto al año anterior. Mientras, tan solo el 1,6% de las familias aragoneses dice llegar a final de mes con mucha facilidad. Es la cuarta comunidad en la que hay un mayor porcentaje en posición desahogada, después de Galicia, La Rioja y Canarias. Este nivel duplica el del año pasado, cuando solo era un 0,6% y era la sexta comunidad con menos hogares con mucha facilidad para llegar a final de mes.

En relación con las familias que llegan con facilidad a fin de mes, también mejoramos respecto al año anterior, con un 22,6% de los hogares y solo superados por Navarra y País Vasco. El porcentaje es prácticamente idéntico al del año 2016. Con cierta dificultad, hay un 16,9% de los hogares aragoneses, siendo los últimos del ránking, aunque a este dato hay que sumarle el 11,3% con dificultad y un 4,6% con mucha dificultad. Estos indicadores han mejorado respecto al año pasado, pero indca que una de cada tres familias pasan apuros para llegar a final de mes. Por otro lado, la encuesta también analiza los hogares que no pueden permitirse disponer de un automó- vil. En Aragón, esto afecta al 2% de la familias.