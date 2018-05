Unos 16.000 aragoneses podrían sufrir un trastorno de la personalidad

¿Y para que sirve detectarlo o diagnosticarlo si no existen luego recursos dónde tratarlo?...La salud mental es muy importante e influyente en las vidas de mucha gente, casi de todo el mundo diría yo, y eso no se corresponde en absoluto con recursos proporcionales a la cantidad de casos y tipos de problemas. Como mucho, existe atención médica farmacológica, como se puede (incluso en exceso, al ser la única respuesta a todo)...pero psicológica, familiar y social, no. Aunque la salud, en general, no solo la "mental", está definida como bio-psico-social segúnla OMS, hace decadas.