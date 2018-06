Unos 6.000 opositores aspiran a una de las 763 plazas de docenteSClB

El 61% de los aspirantes a profesor se presentó ayer a la primera prueba de las oposiciones al cuerpo de docentes de Secundaria y Formación Profesional (FP). Había más de 9.600 matriculados para hacerse con una de las 763 plazas a concurso, 643 de Secundaria y 120 de Formación Profesional y acudieron 5.856.

La macrooposición de ayer fue la mayor de la historia en el caso de Secundaria, tanto por el número de personas que se presentaba como por las plazas que se ofertan. Algunos acudieron solo para firmar, otros para probar suerte, y muchos para enfrentarse al «examen de su vida».

A las 9 de la mañana la Facultad de Educación de Zaragoza era un hervidero de nervios, grupos que apostaban por los temas que podían salir y acompañantes que trataban de calmar a los aspirantes. Tras el examen la calma seguía sin llegar. «Yo he venido tranquila, pero cuando he visto a tanta gente me he puesto muy nerviosa», comentaba Merche Gutiérrez, que eligió entre los temas de desarrollo que salieron por azar la II República y la Guerra Civil. «Yo creo que me ha salido bien, la mano me dolía de tanto escribir, algo significará», comentaba.

La estrategia es otro de los aliados que da confianza a los opositores, al menos a Eloy Orteur, apostó por desarrollar la situación actual que se vive en China. «He elegido este tema porque no creo que mucha gente lo desarrolle y puedo tener más opciones», explicó.

Para acoger esta convocatoria, se habilitaron tres centros de Huesca, cinco de Teruel y ocho de Zaragoza. Para adaptarla a la normativa nacional, en este proceso se ha cambiado la ponderación, de manera que el concurso cuenta un 40% y la experiencia un 60%, frente a los 2/3 y 1/3 en la anterior convocatoria. Además, ha habido un aumento en el número de temas que se pueden elegir en la prueba.

DECRETO / El Departamento de Educación lanzará otra oferta de empleo de récord el próximo año de maestros, de manera que se superarán las 3.000 plazas docentes ofertadas durante esta legislatura. Desde el Gobierno de Aragón presumieron que con esta previsión se multiplica por más de seis la oferta para docentes que hubo en la legislatura PP-PAR.

El director general de Personal y Formación del Profesorado del Departamento de Educación de la DGA, Tomás Guajardo, explicó antes del inicio de los exámenes que se ha negociado con los sindicatos y se ha mejorado la organización y el calendario, «para que el opositor pueda prepararse», agregó.

Las dos pruebas de ayer, tanto la teórica como la práctica, son eliminatorias. En cambio, en Aragón, y como novedad, la programación didáctica no será excluyente, pero sí que se penalizará y se restarán puntos en la nota final, previa a la presentación ante el tribunal, explicó Guajardo antes de que comenzara la oposición.

En algunas especialidades los exámenes, por sus características, la prueba práctica se realizará otro día o por grupos de opositores. En el caso de Cocina y Pastelería tendrá lugar mañana a las 9.00, mientras que en la de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas será el martes a las 8.00. Por otro lado, para el examen práctico de las de Operaciones de Producción Agraria se dividió a los matriculados en dos días, ayer y el próximo martes.