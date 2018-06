Al abrigo de Buero Vallejo

Son las 10.30 horas. Y la primera gran incógnita de la mañana se resuelve: cae el teatro de Buero Vallejo o la poética de la Generación del 27. A elegir. El examen de Lengua Castellana y Literatura II abrió ayer el telón de la Evau, la Selectividad de toda la vida, para casi 6.000 estudiantes de Aragón que hasta mañana vivirán inmersos en conseguir aprobar (y conseguir nota algunos) para acceder a la universidad. Más de media hora antes de la prueba, Sara, Jennifer, Claudia y María conversaban en el estanque de la plaza San Francisco, donde pulían sus nervios y esperaban a los amigos. «La poesía es lo que peor llevo», decía una de ellas. «No he dormido apenas y me he tomado ya dos tilas», confesaba otra.

Caras serias, últimos repasos, cigarros de última hora apurados y abrazos se podían ver ya a eso de las 9.30 horas en cualquier facultad de la Universidad de Zaragoza. Acompañados por sus profesores, muchos intercambiaban posibles preguntas de última hora. «El análisis sintáctico se me da bien, lo que más nervios me genera es la pregunta de desarrollo», decía Alicia Suárez, quien tiene la intención de estudiar Económicas. «Están nerviosos, se juegan mucho y es normal. Unos lo llevan mejor que otros, y alguno viene bien preparado pero otros no. Es lo de siempre, pero yo confío en que puedan sacarlo adelante porque una vez que hacen el primero se van los nervios», señalaba a las puertas de Derecho un profesor.

Este año, a las pruebas en el campus aragonés se han presentado un 25% más de estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Así, 117 estudiantes tienen este año las mismas oportunidades para realizar la Evau, con adaptaciones requeridas, y tener su opción de acceder a la universidad. El año pasado fueron 86. En Derecho, por ejemplo, una alumna realizó el mismo examen con método braille y a un estudiante albino se le facilitó luz fría para una mejor visión.

Historia e Inglés (obligatorias), junto con la voluntariedad de hacer el segundo idioma extranjero (Alemán o Francés), pusieron el broche al primer día de la Evau. Hoy es el turno, entre otras y según la rama de Bachillerato cursada, para Matemáticas, Latín, Química o Historia del Arte. Mañana, Geografía, Dibujo Técnico, Filosofía o Economía echarán el cierre a tres días de pruebas en Aragón. Alea iacta est.