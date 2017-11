Absuelto un anciano enjuiciado por corromper a dos menores

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a un anciano de 82 años, Francisco H. M., del delito de corrupción de menores del que le acusaba la Fiscalía por, presuntamente, proponer relaciones sexuales a una menor de edad a cambio de dinero, lanzarle besos y haberle tocado el culo en alguna ocasión.

El tribunal ha considerado que las manifestaciones de la menor «carecen de eficacia probatoria incriminatoria». «Por los motivos que fueren parece no narrar la realidad de lo sucedido», señalan los magistrados, quienes apuntan que se vierten «en un contexto de vaguedad e imprecisión que impide dotarles de la fuerza necesaria para enervar la presunción de inocencia del acusado».

«Puede haber sospechas de un comportamiento lascivo de Francisco H. M. hacia la joven, pero no son suficientes para servir de apoyo a una condena, siendo también de interés el hecho de que esos actos, de haberse producido, ninguna secuela dejaron en la joven», recalcan los miembros del tribunal provincial.

De esto modo, como hechos probados consideran que sobre las 19.00 horas, del 29 de octubre del 2016, una menor, acompañada de otras dos niñas, subieron a la vivienda del acusado, en Zaragoza, por iniciativa propia, para pedirle explicaciones por unos supuestos actos que la primera dijo a las otras.

En el interior del piso, Francisco H. M., defendido por el abogado Noé Gabás, golpeó a una de las menores causándole lesiones en la cara y el cuello con eritema cutáneo, que tardaron en curar tres días sin impedimento y precisaron de una sola asistencia. El acusado avisó a la Policía que se personó en el lugar. Por estos hechos, la Audiencia de Zaragoza condena a Francisco H. M. a pagar una multa de 480 euros por un delito leve de lesiones. También deberá indemnizar con 120 euros a la joven que resultó lesionada.

Francisco H. M. señaló durante el juicio que él creyó que eran las responsables de un robo que sufrió, por lo que cuando volvieron a su vivienda las hizo pasar al salón, las encerró y llamó a la Policía. «Una de ellas se me acercó, menos mal que le di una hostia, porque si no no sé qué me habría hecho», apuntó. Pero entre el golpe y los nervios, las niñas estaban llorando cuando llegó la Policía, y el detenido fue él.