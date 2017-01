Absuelto de intentar matar a un ligue para atracarlo

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a Vasilica Valentín Braila de los delitos de intento de homicidio y robo con violencia por los que la Fiscalía pedía para él hasta 12 años y medio de prisión. Cuatro de ellos por el robo, ya que fue condenado por atracar y dejar encerrado en un trastero a otro hombre.

Los magistrados de la Sección Tercera de la audiencia ven probado que, el 6 de noviembre del 2015, Braila fue a casa de la víctima con intención de mantener relaciones sexuales, bebieron y furmaron marihuana y se quedaron dormidos. Al acusado le vieron en el portal de la casa, dormido, pero sin sangre en la ropa.

Según repasan los jueces, no hay pruebas ni de que ocurriesen los hechos. Porque la víctima presenta un trastorno mental por el que, según los forenses, pudo autolesionarse. Y aunque no hubiera sido así, el cuchillo no tenía huellas del acusado, defendido por Felipe Lafuente. Tampoco hay huellas ni botín que acrediten que Braila robase.