El acusado del crimen de Épila dice que disparó para defenderse

Cecilio G. G. admitió ayer que el disparo que acabó con la vida de Javier Martínez, el 3 de febrero del año pasado en Épila, lo efectuó él. Pero afirmó que fue en defensa propia, para repeler una agresión. «Hubo balas», reconoció, pero «no quise darle a él, quise detenerlos, se me echaron encima», alegó.

Así lo expuso ayer en su escueta declaración ante el tribunal del jurado, en la que solo respondió a preguntas de su abogado, Javier Elía. No quiso hacerlo a las de la Fiscalía ni a las de la acusación particular, ejercida por las abogadas Laura Vela y Soraya Laborda en nombre de la viuda del fallecido. Las acusaciones piden 19 años y medio y 25 años y medio, respectivamente, por delitos de asesinato, amenazas y tenencia ilícita de armas, aunque el ministerio público no acusa por este último.

Ambas acusaciones consideran que el acusado, apodado La Carmen, fue aquel día por la tarde a reclamar una supuesta deuda de 6.000 euros a la hermana del acusado, por una casa que le habían vendido, según él sin ser del todo de su propiedad, por lo que había tenido que hacer unas obras. Comenzó una discusión en la que amenazó a la mujer, exigiéndole que acudiese su hermano, el que luego sería la víctima. La trifulca subió de tono hasta el punto de que tuvo que intervenir un vecino, pero cuando llegó Martínez, aparentemente más calmado, sacó una pistola de un bolso y le disparó por la espalda, causándole la muerte. Luego huyó la Guardia Civil le encontró en su casa. No así al arma, que no llegó a aparecer.

«Todo mentiras he visto aquí», expuso Cecilio G. G., cuando el secretario judicial de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza leyó este relato de los hechos. «Querían que tragara con lo que me dijeron, que me hicieron pagar un millón de pesetas por venderme (la casa)», justificó.

Según su versión de ayer, la víctima y otra persona –se supone que el vecino que se quedó allí– «me atacaron. ‘Dale un trancazo y mátalo’», recordaba que decían, acometiéndole «con un azadón».

En esa tesitura, explicó a su letrado, disparó, pero «si le alcanzó una bala fue un accidente». «Yo quería detenerlos, su hermana y otro hombre que había allí me atacaron, yo quería detenerlos», alegó.

En cuanto a la causa por la que fue allí esa tarde, cuando hacía años que se había producido la venta de la casa, afirmó que «se me reían, le estuve llamando para que me aclarara, pero se me reía con que si estaba de vacaciones, que si esto o lo otro». Aquella tarde, en la discusión, «les dije que yo les devolvía la llave y me devolvían el dinero. Eso sucedió, yo exigía lo mío», aseguró.

CONTROL MENTAL / Este reconocimiento de los hechos, aunque sea parcial, es el primero que ha realizado Cecilio G. G. desde que cometió el crimen. De hecho, cuando le arrestó la Guardia Civil afirmó que no había salido de casa en todo el día, que apenas salía de casa para ir a la panadería, porque llevaba tiempo enfermo.

Ante el juez instructor, su declaración fue más peculiar. Afirmó que desde que tenía ocho meses «la CIA» le tenía «el cerebro controlado», y le llevaban a hacer lo que querían y luego le lavaban el cerebro. El fiscal le preguntó si era la agencia de espionaje estadounidense la que tenía problemas con la víctima y dijo que no lo sabía, pero añadió: «la CIA no es trigo limpio, hay mucha mala gente». A preguntas de su abogado ahondó en que tenía manía persecutoria y esquizofrenia paranoide, y tomaba medicación y no recordaba nada.

Pero ayer, en la sala, recobró la memoria para recordar cómo efectuó los disparos. Hoy se verá lo que declaran los testigos del tiroteo.