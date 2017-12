Admite su ciberpedofilia pero dice que no sabía que hacía mal

Iván José M. H. admitió ayer ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza que en el año 2013, obtuvo imágenes sexuales de una veintena de menores de toda España haciendose pasar por una chica con perfiles falsos de redes sociales. Admitió que sabía que eran menores, aunque no supiera exactamente la edad, y que les amenazaba –aunque para él era «pincharles un poco»– con publicarlas si no le seguían enviando material. Sin embargo, no era consciente de que esto estuviera mal, afirmó. Tras ser detenido una primera vez, «ahora sé que he cometido un error», del que se mostró «muy arrepentido».

Este primer asunto se descubrió a raíz de que unos menores de un municipio de Alicante contaron a un policía nacional que sufrían el acoso sexual que acababa de describir en la charla que dio en el colegio. Iván José M. H. fue arrestado, pero en el 2015 volvió a contactar con dos menores, y a uno de ellos le hizo tocamientos en su casa. Tampoco lo consideraba delito, al haber consentimiento –porque le pagaba con videojuegos y dinero– y actuar con su verdadera identidad.

Pese a la admisión, con estos matices, de los hechos, el juicio se celebró para zanjar detalles. Sobre todo porque en el interludio entre ambos episodios el Código Penal aumentó la edad de consentimiento sexual de 13 a 16 años, lo cual afectaría a las penas. Fiscalía pide para él más de 40 años de cárcel, aunque por ley serían 21 como mucho, el triple de los 7 años de la máxima.