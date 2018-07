Los afectados por iDental piden recuperar sus historias clínicas

Una numerosa representación de afectados por el fraude de la clínica iDental en Zaragoza participó ayer en la concentración nacional ante las puertas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en Madrid. Allí, junto a cientos de personas venidas de otras comunidades como Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Valladolid o Las Palmas, reclamaron la recuperación de sus historias clínicas y un «mayor control» sobre estas franquicias que «hacen negocio con la salud de las personas».

Más de 300 personas se manifestaron bajo el lema La Salud es un derecho de todos y consiguieron ser recibidos por el secretario general de Sanidad, Ricardo Campos; la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio; y la directora de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), Marta Natividad García.

Ya en marzo, una representación de afectados fueron recibidos por el PSOE en el Congreso de los Diputados, donde la diputada aragonesa Susana Sumelzo, junto al portavoz de Sanidad en la cámara, Jesús María Fernández, y la secretaria de Sanidad en la Ejecutiva Federal del PSOE, María Luisa Carcedo, escucharon sus peticiones.

El cierre de las clínicas iDental ha dejado a muchos de los pacientes con tratamientos aún por concluir y con préstamos asumidos con financieras «que les siguen exigiendo el pago de las cuotas». Sin embargo, ya han conseguido también que no se les considere morosos, dada la situcaión que les ha llevado a eso.

Las denuncias interpuestas en Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Valladolid y Las Palmas han tenido como objetivos «inmediatos» recuperar los historiales médicos y suspender los pagos pendientes.

Hasta el momento, han conseguido los historiales de los 12.000 pacientes afectados en Valladolid, pero quieren conseguir el de todos. «El objetivo es poder interponer denuncias por negligencias médicas y que los pacientes puedan acudir a otro dentista y explicarle las intervenciones a las que se han sometido», explicó Paula Aller, de la Plataforma de Afectados por las Clínicas Dentales.

PRÁCTICAS

Entre algunas de las prácticas habituales comentaron que no se esterilizaba el instrumental, que los facultativos no llevaban guantes o que les ponían antifaz a los pacientes para que no vieran lo que les estaban haciendo. «Sanidad y el Gobierno no pueden permitir que clínicas como iDental le tomen el pelo a los españoles y se queden con su dinero», señalaron.

Además, el ministerio de Sanidad que dirige Carmen Montón ha adelantado que presentará este próximo viernes a la Fiscalía General del Estado un expediente con la información remitida por las comunidades para que determine si existe delito penal. «Se está planificando una estrategia de respuesta coordinada con las autoridades de consumo y sanitarias de cada comunidad», reiteró Sanidad en su cuenta de Twitter.

También el ministerio ha reclamado a las entidades financieras que cumplan la Ley de Contratos de Créditos al Consumo y dejen de cobrar los créditos vinculados a los pacientes de iDental.