Los agentes piden relajar el uso de chalecos antibala por el calor

Los chalecos antibalas de la Policía Local de Zaragoza, tan largamente demandados, han vuelto a ser objeto de controversia con la llegada de la ola de calor que hoy toca a su fin. El sindicato CSL, mayoritario en el cuerpo, ha pedido al ayuntamiento que permita flexibilizar el uso de la prenda en episodios o épocas de calor extremo, en las que entienden que se podría convertir en un equipamiento de «uso voluntario», al menos al ir en los coches patrulla o en otras circunstancias.

Los chalecos personales y adaptados han sido durante años una de las grandes reivindicaciones de la plantilla, particularmente desde que se activó el aparentemente perpetuo nivel 4 de alerta antiterrorista por los atentados islamistas. Y tras algunos intentos fallidos, a finales del año pasado comenzaron a ser repartidos, para alegría sindical. Un regocijo aguado ahora con el calor.

Fuentes sindicales explicaron que la prenda, como es lógico al tener material balístico y de protección anticorte en el interior, tiene cierto peso y agobia, sobre todo en episodios de calor extremo como el que se acaba de vivir. Algunos temían incluso que se produjesen golpes de calor, aunque, que se sepa, no ha ocurrido.

En realidad, indicaron desde el sindicato, no hay una normativa específica que regule el uso obligatorio de los chalecos. Pero estos están clasificados como Equipo de Protección Individual (EPI), y como tal, su uso es forzoso, como ocurre con el uniforme, gorra incluida, o los equipos de comunicación. Por tanto, aunque no se ha dado el caso todavía, si un agente no se pone el chaleco de protección (salvo en oficinas, emisora u otras dependencias donde no se necesite) se expone a un expediente sancionador.

Para evitarlo, el sindicato interpuso sendas peticiones ante la Jefatura y el Departamento de Salud Laboral del ayuntamiento, solicitando que se valore la posibilidad de hacer del chaleco algo voluntario, según en qué puestos y circunstancias, en episodios de calor extremo.

GAFAS DE SOL / En los escritos, el sindicato también solicita que se provea a los agentes de gafas de sol de dotación, también como EPI, así como de agua, igual que se hace con la crema solar, que ya se facilita. Además, pide que se desarrolle una normativa específica sobre tiempos de permanencia en zonas expuestas al sol durante los turnos, como puede suceder con los agentes destinados a la regulación del tráfico en una calle, cuya salud puede peligrar si no pueden buscar el cobijo de la sombra de vez en cuando en horas de servicio.