Alegría por la recuperación de la sanidad para los sin papeles

Perfecto! sanidad para todos, basta tocar tierra Española. Prestaciones para todos basta tocar tierra Española.... LLevo 28 años pagando unos 600 euros al mes de retencion en mi nomina que es la que es porque me la he ganado y llevo 12 meses esperando hacerme una resonancia a traves de la seguridad social. Todos vosotros , los que haceis las leyes, tenesi vuestro seguro privado de salud, de pensiones y unos sueldos que la poblacion creemos que no merecesis. Que generosos sois con los recursos del pueblo!.