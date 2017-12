Los alumnos exigen que la reforma «no afecte al bolsillo»

Los sindicatos Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA) y Frente de Estudiantes exigieron ayer a la Universidad de Zaragoza que la futura reforma de la Facultad de Filosofía y Letras «no afecte al bolsillo» de los alumnos, quienes temen que las obras puedan suponer una subida de los precios de las tasas. «Exigimos que la universidad dé la cara y cuente con la comunidad educativa para garantizar una reubicación digna y una reforma al servicio de las estudiantes que no afecte a la formación ni a las cuotas», comunicaron Lara Gutiérrez y Víctor García, representantes de ambos colectivos durante una protesta en la facultad.

Allí, volvieron a insistir en que «no se ha contado con la opinión de la comunidad educativa» a la hora de diseñar el proyecto. «Todo el proceso se ha llevado con secretismo sin contar en ningún momento con las personas a quienes va destinado el nuevo edificio», criticaron.

En este sentido, pusieron como ejemplo que la nueva Facultad de Educación no se debatió con alumnos, profesores y personal y «ahora las aulas no son prácticas o, por ejemplo, el vestíbulo es enorme», señalaron. CEPA y el Frente de Estudiantes también denunciaron no saber dónde van a dar clase el próximo curso, ni en qué condiciones. «La reforma no está al servicio de los estudiantes y nos reubicarán en aulas igualmente precarias», indicaron. La previsión es que los trabajos empiecen a finales de agosto o principios de septiembre y el traslado afectará a unos 400 profesores y 3.000 alumnos.