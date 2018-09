Ana Iritia Artigas, Ricardo Álvarez y la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses, Zaragozanos/as Ejemplares 2018

El Consejo de Ciudad ordinario celebrado esta tarde ha aprobado el nombramiento como Zaragozanos/as Ejemplares 2018 a Ana Iritia Artigas, Ricardo Álvarez y a la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses.



Ana Iritia ha sido propuesta por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. Tal y como se explica en el texto que acompaña la propuesta, Ana Iritia es zaragozana, del barrio de Delicias. Diplomada en Relaciones Laborales y técnico administrativo, es presidenta, desde julio de este año, de la Asociación Aragonesa pro Salud Mental (ASAPME). Fue pregonera de las fiestas de Delicias 2018, en representación de su entidad. Trabajadora de lntegralia, empresa de inserción laboral del Grupo DKW, desde hace 13 años, fue la primera mujer con enfermedad mental que se situó al frente de una asociación.



Ha sido subdelegada del Comité Pro Salud Mental "En Primera Persona" de la Confederación Salud Mental de España. Asimismo, ha realizado voluntariado en varias organizaciones del ámbito de la discapacidad. Entró en el movimiento asociativo en 2013, como simple usuaria de ASAPME. Ha sido Vocal de la Junta Directiva durante 1 años y el 30 de julio pasado fue elegida Presidenta.



Defensora de la normalización de las enfermedades mentales, es una gran defensora del papel protagonista de la mujer en la sociedad, en todos los ámbitos, así como defensora a ultranza de la inclusión plena de los enfermos mentales en lo laboral, lo social, lo personal y lo familiar.



Se la considera una defensora de la implicación de los enfermos en la búsqueda de sus propias soluciones y pelea por eliminar barreras y abrir fronteras. Ana lritia es ejemplo de superación, de integración social y laboral de los enfermos mentales, y de lucha de la mujer por la igualdad, en cualquier ámbito.



Por su parte, Ricardo Álvarez Ricardo Álvarez, cuyo nombramiento ha sido propuesto por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), nació en Zaragoza en 1945, en el barrio de Puerta del Carmen. Tras completar su formación profesional fuera de la ciudad (hoy es profesor de Ciencias Físicas en la Universidad de Zaragoza) y su regreso en 1968, es vecino del barrio de Torrero desde 1973. En él se incorporó a la Asociación de Cabezas de Familia Ramón Pignatelli, que con el tiempo pasó a llamarse Asociación de Vecinos de Torrero Ramón Pignatelli de la cual fue presidente. Desde el movimiento vecinal del barrio participó en múltiples actividades y luchas para dotar a este de los servicios básicos de los que carecía, desde la urbanización de las calles, asfaltado, aceras, agua potable, etc., a los servicios educativos y sociales.



Entre las muchas reivindicaciones, que luego fueron realidades para el barrio, podemos destacar la urbanización del antiguo Polígono 37, la construcción de la zona escolar del barrio, con la guardería Aragón y el IES Blecua, el Centro de Salud La Paz, el Centro Cívico de Torrero, o el La Paz.



En cuanto a la faceta más social, a la que Ricardo ha dedicado particular atención, cabe destacar los esfuerzos para conseguir unas viviendas dignas para la población de etnia gitana en la Quinta Julieta, así como la creación del Centro Socio Laboral dirigido a las y los jóvenes.



Y no solo hay que destacar su labor en el barrio. Ya desde 1976 participó en la unión de las incipientes asociaciones vecinales que formarían la Agrupación de Barrios Urbanos de Zaragoza, germen de la actual Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), de la que también sería su primer presidente. Desde ella potenció el trabajo conjunto de las Asociaciones Vecinales para conseguir una ciudad más habitable para todas y todos. De esta época, y entre tantos logros en los ámbitos del urbanismo, servicios sociales y equipamientos, hay que resaltar su contribución para hacer unas fiestas del Pilar populares y, en particular, para recuperar la Cincomarzada, celebrada todavía ilegalmente en 1979, y que pronto se convertiría en la fiesta laica y solidaria más popular del calendario zaragozano.



También ha promovido la Plataforma Solidaria de Torrero cuyo objetivo es buscar soluciones a las demandas originadas por este tiempo de crisis, y en la actualidad preside la Federación Aragonesa de Solidaridad en representación de la ONG Acción Solidaria Aragonesa, y sigue impulsando la Cátedra Universitaria de Cooperación al Desarrollo, de la que fue uno de sus creadores, estando implicado en reclamar los derechos de las personas refugiadas y migrantes sean económicos o políticos.



Finalmente, la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses, propuesta por el Grupo Municipal del Partido Popular, fue creada por el impulso de Antonio Mª Almazán, con el objetivo de defender, de modo colectivo, planteamientos estéticos que, en esa época, carecían de apoyo institucional y tenían escasas posibilidades de promoción.



En febrero de 1987 se aprueban los estatutos definitivos. La asociación, que en la actualidad preside Jesús Proaño, ha hecho desde entonces una impagable labor divulgativa, mediante exposiciones colectivas, de la obra de artistas que, dentro de la figuración y la amplia variedad de tendencias y técnicas, se expresan tanto en óleo, como en acuarela, dibujo, grabado, escultura, etc.



El intenso trabajo de ADAFA en favor de los artistas figurativos aragoneses se ha desarrollado tanto en sus afamados Salones de Primavera, Otoño e invierno como en exposiciones extraordinarias que han llevado el talento de nuestra ciudad a localidades como Tarazona, Barcelona o Pau.



Por otro lado, la Asociación colabora directamente, y por medio de sus asociados, con organizaciones de carácter benéfico tales como Aspanoa, la Fundación Federico Ozanam, la Fundación Síndrome de Down, etc. De la misma manera participa en la organización de eventos tales como son los concursos de pintura rápida o la participación en jurados de otros concursos.



En Junio de 2004, y a iniciativa y propuesta de ADAFA, se realizó el primer Concurso de Pintura Rápida que organizó la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, con el asesoramiento y colaboración de esta asociación. El evento se ha mantenido con éxito desde entonces con el desarrollo de las bases, el protocolo de actuación y la puesta en marcha diseñados por la Asociación.