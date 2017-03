Los anarquistas que atentaron contra el Pilar, libres al echarlos del país

Francisco Solar, alias Cariñoso, y Mónica Andrea Caballero, Moniquita, vuelan rumbo a su país de origen, Chile, donde quedarán en libertad tras ser expulsados de España después de haber cumplido tres cuartas partes de condena por el atentado contra la Basílica del Pilar de Zaragoz,a en octubre del 2013. A consecuencia de la explosión de un artefacto de fabricación casera cerca de un altar, se produjeron numerosos daños materiales y causaron heridas de gravedad a una mujer que todavía sufre las secuelas de la explosión.

Según adelantó El Español, la Audiencia Nacional emitió un auto en enero en el que acordaba rebajarles lo que les quedaba de condena (un año y tres meses) por la expulsión de España y la prohibición de no volver a pisar territorio español en un mínimo de ocho años. Una vez lleguen a Chile, al no tener penas pendientes con la Justicia de ese país americano, podrán quedar en libertad. Esta medida, solicitada por los acusados y a la que no se ha opuesto la Fiscalía, viene recogida en el artículo 89 del Código Penal para los presos que hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena. Es por ello que su expulsión y puesta en libertad en su país es posible después de que el pasado diciembre el Tribunal Supremo rebajase a cuatro años y medio la condena de 12 años que le impuso inicialmente la Audiencia Nacional.

Cariñoso y Moniquita Cariñoso y Moniquita fueron procesados en su país por los delitos de asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos. En concreto, fueron acusados junto a otras doce personas de participar en hasta 30 actos de violencia entre el 18 de enero de 2006 y el 16 de octubre de 2008 por los que la Fiscalía chilena pidió un total de 20 años de cárcel para Mónica Caballero y 25 años de cárcel para Francisco Solar. No obstante, tras meses de proceso judicial, todos los acusados fueron absueltos.

En España, no quedó demostrado que también intentaran atentar contra el santuario de Montserrat, en Barcelona.