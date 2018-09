Aparece, 9 años después, una joya de la víctima del crimen de La Magdalena

Cuando en el 2009 la Policía halló el cadáver maniatado de Luis Bernal, un conocido vecino del barrio zaragozano de La Magdalena, los investigadores rápidamente se percataron de que el móvil de este crimen era el robo de drogas. No era lo único que le faltaba a la víctima, ya que el hermano del fallecido avisó que le faltaba un colgante que ambos se habían comprado en un viaje a Andalucía. Una pieza de joyería que la Policía buscó para tratar de dar con los asesinos y que ahora, que los autores van a ser juzgados, acaba de aparecer.

Esta medalla la encontró uno de los hijos de Luis Bernal cuando estaba haciendo labores de limpieza. La reconoció después de una reunión que la familia había mantenido con sus abogadas, Laura Vela y Soraya Laborda, para repasar el asunto de cara a ejercer la acusación particular en el juicio.

De esta forma se ha despejado una de las hipótesis que barajaba la Policía: que la medalla estaba en manos de Vasile Carp, uno de los presuntos autores intelectuales de este asesinato puesto que habría empleado la información de una prostituta, también imputada, que había contratado la víctima días previos la víctima.

Este caso lo resolvió el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón el pasado año, gracias la identificación de una huella en las proximidades del escenario del crimen. Se trataba de Brahim Nasri, quien en el momento de su detención espetó: «Yo no me como este marrón, no tengo nada que ver con esto. Conozco a quien lo hizo, fueron dos rumanos y la novia puta de uno de ellos, junto a un argelino amigo mío». A partir de ello, la Policía inició una investigación que se saldó con el arresto de Alexandra Calmiciuc que inculpó a Vasile Carp y la detención en Francia de Mihai Simion. Todos ellos permanecen en prisión provisional.