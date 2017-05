Aparecen roedores en los parques Pignatelli y Miraflores

El Instituto Municipal de Salud Pública ha instalado cajas cebo en el parque Pignatelli de Zaragoza para capturar a los roedores que se han acomodado en las palmeras y cipreses de la zona verde. Van a utilizar el mismo método en el parque de Miraflores. Según indicaron desde Salud Pública, no se trata de una plaga. Estas ratas y ratones tienen una permanencia continua a lo largo del año aunque, sí que se produce un repunte durante el periodo estival. Se trata de un tipo de rata que «vive en altura», es decir, no es habitual que se desplacen por el suelo, ya que se alimentan de los frutos de los árboles. En cambio, si es común verlas por el cableado de la luz.

Este año se ha optado por utilizar un nuevo método de captura. Consiste en la colocación de unas cajas de madera con un agujero de entrada junto al árbol, en su interior se coloca un cebo. Según informaron desde Salud Pública, el tradicional método de acabar con el roedor mediante biocidas líquidos se ha descartado al tratarse de espacios públicos con gran presencia de personas y, sobre todo, de niños y perros. Una técnica que, por ejemplo, sí que se utiliza durante todo el año en el alcantarillado. Además de ser un sistema más ecológico, al quedar atrapadas en el interior de las cajas, no se ve al roedor.

Por ahora solo se va actuar en los parques Pignatelli y Miraflores, donde Salud Pública tiene constancia, a través de quejas y denuncias vecinales, de la presencia de estos animales.

Este tipo de roedores están apareciendo en otras ciudades como Valladolid o Cádiz. Acuden a los árboles con fruto, ya que lo utilizan como alimento.

Al no seguir un tratamiento más agresivo como el que se utiliza en el alcantarillado de la ciudad, su proliferación es más fácil aunque, desde Salud Pública recalcan que el número detectado no es alarmante y que el método está funcionando correctamente. Están planteando colocar las cajas en altura cuyo agujero de entrada esté colocado de manera que facilite al roedor su entrada. Básicamente porque no suelen bajar al suelo, de manera que su eficacia sería mayor.

Salud Pública, en paralelo, también ha iniciado el procedimiento para evitar la proliferación de las mosca negra ya que se prevé que este año la afección de este insecto sea mayor que los últimos como consecuencia de la escasez de lluvia y de avenidas en los ríos Gállego y Ebro.