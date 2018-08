Aragón, entre las 7 CCAA que tienen exámenes septiembre acceso a Universidad

La "repesca" de septiembre para poder iniciar estudios universitarios a través de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), conocida antes como Selectividad, llega ahora solo para los alumnos de las siete comunidades que aún la convocan en este mes, entre ellas Aragón.

Los estudiantes de Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, País Vasco, Galicia y Murcia tendrán, como era habitual en toda España hasta hace poco, una segunda oportunidad al finalizar las vacaciones de verano para aprobar y acudir el curso 2018-19 a la Universidad.

Los primeros en ser llamados a repetir la EBAU en septiembre -ya sea por no haberla superado en la convocatoria ordinaria o por volverse a presentar para subir nota- son los estudiantes de Cataluña y País Vasco (los días 4, 5 y 6), mientras que los de Andalucía, Aragón y Cantabria lo serán a partir del día 11 y los de Galicia y Murcia desde el día 12.

En el resto de las comunidades autónomas, esta segunda oportunidad la tuvieron el pasado julio (Navarra a finales junio), después de la decisión de dichas regiones de adelantar los exámenes.

En septiembre de 2017 fueron diez las comunidades que tenían exámenes de septiembre para la EBAU: Cataluña, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Andalucía, Aragón, Galicia y Madrid.

El cambio en las fechas para la recuperación de la prueba para ir a la Universidad no termina de convencer a los estudiantes "mientras el calendario de las universidades no se acople a dicho cambio", explica a Efe el presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), Alejandro Delgado.

"No tiene sentido que un alumno no sepa hasta el 22 de septiembre si ha aprobado la EBAU y las clases en la Universidad a la que quiere ir empiecen el 8 de septiembre", señala.

La segunda convocatoria de las pruebas de acceso a la Universidad debe estar "en concordancia" con el calendario universitario, recalca.

Delgado ha recordado que hasta hace unos años las clases universitarias empezaban a finales de septiembre, mientras que en los últimos tiempos se han ido adelantando.

Por otro parte, el presidente de Faest explica que los estudiantes que aprueban en la convocatoria extraordinaria también se encuentran con el problema de la falta de plazas.

"En septiembre ya cuesta mucho encontrar plaza en el grado y la universidad que quieres y quizás optas a una carrera sobre la que no tienes vocación", lamenta.

Tal y como se especifica en la orden que determina el diseño y contenido de la EBAU (conocida en algunas autonomías como EVAU o Evaluación para el Acceso a la Universidad), se trata de una prueba únicamente obligatoria para los estudiantes que quieran optar a estudios universitarios.

Las características de la EBAU son similares a las anteriores a la Lomce pues, aunque dicha ley fija que deberían aprobarse para obtener el título de Bachillerato, el Ministerio de Educación eliminó dicho requisito en un real decreto mientras se trabaja para el Pacto Educativo.

No obstante, la Subcomisión encargada de ello en el Congreso ha paralizado sus trabajos.

La EBAU debe tener una duración de un máximo de cuatro días (en las comunidades con lengua cooficial hasta cinco días) y cada prueba podrá contener preguntas abiertas (exigen construcción por parte del alumno y no tienen una sola respuesta correcta inequívoca), semiabiertas (con respuesta correcta inequívoca y exigen construcción por parte del alumno) o también tipo test.

Y las comunidades que hacen las pruebas extraordinarias en septiembre deben dar a conocer los resultados antes del día 22 de dicho mes.

El siguiente cuadro recoge, por CCAA, las fechas de las pruebas extraordinarias de la EBAU en septiembre:

CCAA Extraordinaria

===================================

Andalucía 11, 12 y 13 septiembre

Aragón 11, 12 y 13 septiembre

Cantabria 11, 12 y 13 septiembre

Cataluña 4, 5 y 6 septiembre

País Vasco 4, 5 y 6 septiembre

Galicia 12, 13 y 14 septiembre

Murcia 12, 13 y 14 septiembre.