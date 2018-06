Aragón acogerá "de manera inmediata" a 21 personas procedentes del "Aquarius"

Zaragoza y Teruel son las dos ciudades que recibirán "de manera inmediata" a un total de 21 personas procedentes del barco "Aquarius", que desembarcó hace casi dos semanas en Valencia, tal y como le ha hecho saber el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social al Gobierno de Aragón.

Así lo ha adelantado hoy la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, en una rueda de prensa durante la firma del convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza para el desarrollo de la Cátedra sobre Igualdad y Género en la institución académica.

Aunque todavía no se sabe cuál es el perfil concreto de las personas que van a llegar a Aragón, Broto ha asegurado que, en principio, no habría ningún menor, ya que no han recibido información acerca de ello.

Asimismo, la consejera ha informado de que "la novedad con respecto a la situación de los refugiados es que el Gobierno de Aragón ha tenido constancia de este hecho por parte del Ministerio y no a través de las entidades encargadas de gestionar su acogida".

Con todo, serán las entidades las que organizarán la acogida tal y como se ha hecho hasta ahora con los refugiados, ha dicho Broto.

Por su parte, el Gobierno de Aragón "está poniendo en marcha el protocolo de acogida para que las 21 personas tengan acceso a los servicios públicos de la Comunidad en materia de sanidad o educación, entre otras", ha subrayado la consejera.