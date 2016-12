Aragón, a la cabeza en población con menos ateos

Una de cada cuatro personas en España se declara no adscrita a ninguna religión, es decir, es no creyente o atea, aunque Aragón se encuentra entre las comunidades autónomas donde este porcentaje es menor. Según el informe anual de laicidad de la Fundación Ferrer y Guardia, Cataluña, País Vasco y Baleares son las comunidades autónomas que presentan un mayor número de personas que se adscriben a opciones de conciencia no religiosas, mientras que Murcia, Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura esta proporción es menor.

El estudio expone que actualmente la edad condiciona la definición hacia la opción de conciencia de las personas, ya que casi la mitad de la población de entre 18 y 34 años afirman ser no creyentes o ateos, mientras que esta cifra es del 8,3% entre las mayores de 65. La importancia otorgada a la religión ha bajado en los últimos años.