Aragón da el primer paso para suprimir el impuesto de Sucesiones en herencias de hasta 500.000 euros

El Gobierno de Aragón PSOE-CHA ha aprobado hoy un proyecto de ley para eliminar el pago del Impuesto de Sucesiones para las herencias entre padres, hijos y cónyuges de hasta 500.000 euros que remitirá de inmediato a las Cortes para su tramitación, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2019.

El proyecto parte del acuerdo alcanzado por el PSOE con Ciudadanos, y al que finalmente se ha sumado CHA para que pueda llegar al parlamento al introducir determinadas aspectos, dado que de antemano el presidente de Chunta y consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha rechazado de plano incrementar hasta los 500.000 euros las herencias exentas de tributar entre familiares directos.

El Consejo de Gobierno, en una reunión extraordinaria, ha dado hoy el visto bueno al proyecto de ley, cuya parte sustancial es precisamente el acuerdo con Ciudadanos para elevar las herencias exentas desde 150.000 euros actuales a 500.000, sin tener en cuenta además el patrimonio previo de quien hereda cuando hasta ahora no podía exceder de 402.678 euros, de forma no pagará este impuesto el 99,3 % de los aragoneses.

Según ha afirmado en la rueda de prensa posterior el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, con esta reforma solo tendrán que tributar en Aragón por este impuesto alrededor de 167 contribuyentes con herencias de más de 500.000 euros por cada heredero, el 0,67 por ciento de los aragoneses, con una aportación en torno a 30 millones de euros.

Según los datos del Gobierno de Aragón, únicamente se beneficiarán de la modificación 1.237 personas con herencias entre familiares directos entre 150.000 y 500.000, dado que ya no pagan el impuesto quienes reciben hasta 150.000 euros (23.439 personas), de forma que se estima una reducción en la recaudación que podrían llegar a los 45 millones de euros.

Ese es el acuerdo fundamental de la reforma del impuesto al que el PSOE ha llegado con Ciudadanos, que representa una cesión de los socialistas y que es "inamovible", ha dicho Gimeno, y teniendo en cuenta que ese punto no cuenta con mayoría parlamentaria, la clave a su juicio es que el proyecto de ley supere el debate de totalidad para que pueda comenzar a tramitarse.

Un paso que hoy cuenta solo con 25 votos de los 67 escaños del parlamento -los que suman PSOE, CHA y Ciudadanos- y que requiere al menos la abstención del PP o de Podemos.

"Alguien tiene que votar a favor o abstenerse", ha incidido Gimeno, quien ha advertido de que el PSOE va a respetar la cantidad en la exención de las herencias pactada con Ciudadanos y no la elevará, como piden PP, PAR, e incluso la formación naranja, y que estaría dispuesto a flexibilizar su postura si hay un acuerdo entre las fuerzas de izquierdas que goce del beneplácito de Ciudadanos.

"Este es el proyecto del Gobierno", que ha cumplido su obligación política de dar respuesta a la opinión pública en este asunto, ha aseverado Gimeno, quien se ha mostrado dispuesto a negociar con el resto de fuerzas parlamentarias para tratar de alcanzar un acuerdo y de hecho, ha dicho, ha habido conversaciones "informarles" que le permiten hacerse una idea de lo que piensa cada uno.

No obstante, ha reiterado que todos tendrán que ceder como lo ha hecho el PSOE ante la percepción de la ciudadanía de que no es razonable que en Aragón se pague este impuesto y no en otras comunidades, en el caso de los socialistas sin renunciar a sus principios de defensa de la armonización fiscal en España, que está convencido de que se producirá.

Así, ha remarcado que lo fundamental es que el proyecto supere el debate de totalidad y después los grupos podrán plantear sus enmiendas para modificar otros aspectos de la ley, ya que es "casi inamovible" en lo relativo a la cuantía. "No vamos a jugar a engañar a nadie", ha apostillado.

En ese aspecto, y respecto a la propuesta para apoyarlo del PAR de que entre en vigor este 2018 sin esperar a 2019, por ser año electoral, ha apuntado que el Gobierno está abierto a tratar con el PAR sus sugerencias, y en ese caso, considera difícil que la merma en la recaudación tenga repercusión presupuestaria.

Sin embargo, para Gimeno la apuesta del PAR de incrementar la rebaja del impuesto en 2019 y 2020 hasta bonificarlo al 99 por ciento en todas las herencias entre familiares directos es una "carta a los reyes magos" y además, está seguro de que la armonización llegará antes.

"Confío en que todo el mundo reflexione", ha apuntado Gimeno, quien ha insistido en que el PSOE va a respetar el acuerdo con Ciudadanos, porque "no es una posición casual".