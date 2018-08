Aragón dará más prestaciones a las víctimas de violencia machista

No es una ayuda por el mero hecho de ser mujer, si no por haber sufrido violencia de género, al igual que las víctimas del terrorismo, por ejemplo, también reciben ayudas. Aunque no creo que ninguna de estas ayudas debiera ser de por vida, sí es necesaria cuando las personas han salido recientemente del trauma. ¿Por qué? En el caso de la violencia de género, que es de lo que hablamos aquí, cuando la mujer logra salir del círculo se encuentra completamente anulada como persona, con los niveles de autoestima, motivación y consideración de su propia capacidad por los suelos. Pueden sufrir trastornos como el TEPT (trastorno de estrés post traumático) o el síndrome de la indefensión aprendida, además de trastornos de ansiedad, que les dificultan todavía más poder retomar una vida normal. No es el hecho de haber sufrido palizas lo que motiva la ayuda, si no el daño psicológico que esas personas han recibido y que les dificulta mucho volver a retomar ya no su vida, si no su propia identidad. Eso en el plano psicológico. Recordemos también que, en el plano económico, muchas de estas mujeres dependen económicamente de sus parejas (la mayoría de las veces no porque ellas quieran, si no porque no las dejan trabajar) y necesitan también ayuda económica para poder salir de esa situación. Espero que la explicación te haya servido de ayuda.