«Aragón no es atractiva por nuestra política impositiva»

--Hay alguna opción de que aprueben el techo de gasto del Gobierno de Aragón?

--Nosotros relacionamos el techo de gasto con la política impositiva. Las clases medias y trabajadoras han sido las grandes paganas de esta crisis y ahora que se empieza a percibir un rebrote de la economía, deberían ser las primeras en notarlo. Gracias a una iniciativa de Ciudadanos en las Cortes se va a realizar un análisis exhaustivo de cómo incide el impuesto de Sucesiones en Aragón y esperamos que sirva para reducir este impuesto. Gracias al apoyo de la iniciativa, nos abstendremos, pero para dar nuestro voto favorable al techo de gasto tiene que haber una bajada real de la presión fiscal.

--¿Cómo garantizan los mismos servicios recaudando menos?

--La película no es recaudar más para gastar más, sino de recaudar para invertir mejor. Hay una sobrecarga de niveles administrativos que conlleva un gasto que se debe reducir y reinvertir en servicios sociales, educación y sanidad. Gastar de modo eficiente.

--¿Realmente creen que con una reducción administrativa se ahorraría lo suficiente como para paliar la merma de ingresos por impuestos?

--De lo que estamos seguros es de que hay que revisar ese gasto superfluo en las administraciones y que ese ahorro repercutiría favorablemente en las necesidades reales de los ciudadanos.

--¿Qué balance realiza del grupo de Ciudadanos, dos años y medio después de su constitución?

--Muy satisfactorio. Todas las personas que formamos el equipo de Ciudadanos veníamos de ámbitos distintos a los de la política y las instituciones. Tuvimos que aprender cómo funcionan en un máster intensivo. Nuestra forma de hacer política es útil, basada en el diálogo, en la búsqueda permanente de acuerdos… Se puede ver con nuestras iniciativas, que van en beneficio de los aragoneses y también en cómo apoyamos las de otros partidos sin mirar el color de quién las presenta si son útiles para las personas.

--Y Aragón, ¿está mejor que hace dos años y medio?

--Aragón está en parálisis. Tenemos un Gobierno que nos cuenta planes, planecitos y planazos pero nunca se ponen en marcha. Va mal la sanidad, los servicios sociales necesitan diálogo y que las familias pendientes de cobrar ayudas las cobren... Necesitamos políticas que creen realmente empleo y que Aragón sea atractivo para los aragoneses y para los que puedan venir de fuera. De momento, por nuestros impuestos, no lo es. Además, este Gobierno ha abierto conflictos entre aragoneses que estaban superados. El caso evidente es el de la educación concertada.

--¿Ciudadanos se ha sentido escuchado por el presidente de Aragón?

--Sí, hay que reconocerlo. Lambán siempre ha sido muy claro diciendo que para hacer sus políticas contaría con los grupos de la izquierda. Nos habría gustado que nos hubiera tenido más en cuenta, pero siempre que nos ha pedido opinión nos ha escuchado. Incluso hemos encontrado afinidades dentro de las diferencias ideológicas.

--¿Comparte la apreciación de que son una derecha renovada, pero derecha?

--(Ríe) No, no y no. Somos un partido de centro, liberal en lo económico y que defiende el Estado social. Eso nos aleja del PP y nos mantiene en ese centro. Hay que acabar con lo de rojos y azules.

--Pero puestos a pactar, con qué partido están más cómodos, con PP o con PSOE?

--Hemos demostrado capacidad de diálogo con todos los grupos, en Aragón y a nivel nacional. Nos preocupa la estabilidad, y por eso hemos pactado con el PP en Madrid, Castilla León, o La Rioja; pero también con el PSOE, como ha ocurrido en Andalucía. Por cierto, sería bueno preguntar a los vecinos de Andalucía qué mejorías notan. Se verían claras diferencias con lo que ocurre en Aragón, donde el PSOE tiene como socio a Podemos. Que nosotros velamos por el interés general lo demuestra que fuimos capaces de pactar con Pedro Sánchez y también con Mariano Rajoy.

--Han crecido en afiliación espectacularmente, y los sondeos les dan muy buenas perspectivas. ¿Cómo ven ese crecimiento tan rápido? ¿Les beneficia la crisis de Cataluña?

--En Aragón hemos crecido n 19% más, ligeramente por encima de la media estaal. Influye la crisis de Cataluña y los ciudadanos aprecian que tengamos el mismo discurso en todas partes, defendiendo la igualdad entre las personas y huyamos de la división. Buscamos en lugar de la fractura, que ya está afectando a familias y compañeros de trabajo en Cataluña, por la irresponsabilidad de los independentistas. Los sondeos son sondeos. Los que se publican nos hacen ilusión, pero tenemos que seguir trabajando, luchando por ese proyecto común.

--Es un riesgo que sean un partido tan personalista, centrado en dos perfiles tan populares como Albert Rivera e Inés Arrimadas?

--No es personalista. Tenemos a dos de los líderes más valorados y tenemos detrás un equipo con solvencia. Basta verlo donde tenemos presencia institucional.

--Se sigue dudando de su posición ante los trasvases...

--Lo diremos una y mil veces: Defendemos un plan hidrológico nacional basado en criterios técnicos y que no enfrente a las personas. Aquí se ha hecho un uso partidista del agua para enfrentarnos a otros españoles. Lo que hemos de hacer es crear un plan que no solo tenga en cuenta los periodos con exceso de agua, sino momentos como el de ahora, con una grave sequía en Aragón, y que dé respuesta a este problema. Para eso, habrá que dejar el partidismo y que los técnicos nos digan las diferentes soluciones para atender periodos de sequía.

--Entonces, ¿no descartan los trasvases?

--Hablamos de desalación y otras alternativas para luchar contra la sequía. En España y en Aragón. Tenemos una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos. Me gustaría saber cuántos años hace que no se ve. ¿Algún año se ha cumplido? Dejemos de llevarnos por el corazón y empecemos a hablar con la cabeza y sin manipular.

--¿Optará a la reelección?

--Optaré a primarias siempre que mis compañeros consideren que debo hacerlo.