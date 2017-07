Aragón pedirá auxilio a la jueza para llevarse de Lérida los bienes de Sijena

El Gobierno aragonés pedirá mañana a la jueza de Huesca que ordenó a Cataluña la devolución de los bienes del monasterio oscense de Sijena que autorice la entrada en el Museo de Lérida de técnicos de Aragón, junto con la brigada de Patrimonio de la Policía Nacional o la análoga de la Guardia Civil, para incautarlos judicialmente.

Eso ocurrirá, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Educación, Cultura y Deporte de Aragón, Mayte Pérez, en el caso de que la Generalitat de Cataluña no informe al Gobierno de Aragón hoy, como fecha límite, del plan de devolución de las 44 piezas del monasterio pendientes de retornar a Sijena de un total de 97.

Dado que Cataluña ha anunciado su intención de incumplir la orden judicial de devolver los bienes, una "provocación insoportable" para Pérez, el Gobierno de Aragón pedirá mañana a la jueza poder entrar en el Museo de Lérida el 31 de julio, que es la fecha límite para que la entrega sea efectiva.

"Estamos como en una especie de 'deja vu' o día de la marmota. Nos tiene acostumbrados la Generalitat a incumplir las sentencias reiteradamente", ha apuntado Pérez, quien ha considerado más grave si cabe que en esta ocasión lo haya anunciado.

Pérez ha explicado que ahora es evitar el "limbo" en el que quedaría la devolución, ya que el año pasado también se fijó el 25 de julio como día límite para la entrega, solo retornaron 51 bienes -hay dos aún extraviados- y ha habido hasta ocho comunicaciones de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón instando a la entrada en el Museo de Lérida para la recuperación de las piezas y "estamos -ha subrayado- en el mismo punto de partida".

Teniendo en cuenta que agosto es inhábil, la consejera ha mostrado su confianza en que la jueza autorice la entrada, en este caso de técnicos del Gobierno a diferencia de las peticiones previas, porque se le han dado muchas oportunidades a la Generalitat y espera que la justicia vuelva a estar de parte de Aragón.

"Damos un paso más -la petición de entrada de los técnicos- después del hartazgo que llevamos", precisamente para evitar que incumplan nuevamente la sentencia y "vuelvan a reirse" no sólo de la justicia, sino de Aragón.

Pérez ha insistido en que habrá que esperar a esta noche por si llegara alguna comunicación de la Generalitat, aunque teme por los antecedentes que eso no sucederá y será mañana cuando los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón trasladen a la jueza que no se ha recibido el plan de entrega de los bienes y le pidan que diga si autoriza o no que los técnicos del Gobierno aragonés entren el día 31 en el Museo de Lérida para incautarse de los bienes y llevarlos a Sijena.

Porque según Pérez, la vía política se ha acabado y no hay ninguna conversación pendiente con el nuevo consejero de Cultura catalán, Lluís Puig, más cuando sus declaraciones "no invitan a ser optimistas y al diálogo".

Y aunque la consejera aragonesa no vincula al desafío independentista la resistencia del Gobierno catalán a cumplir las sentencias sobre Sijena favorables a Aragón, sí cree que es "evidente" que no reconoce a otras instituciones.