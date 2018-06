Aragón pide a todos los municipios tolerancia cero en las agresiones sexuales

Con el lema "No significa no. Y sin un sí, también es no. Tolerancia cero con las agresiones sexuales" el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una campaña a la que ya se han sumado 173 entidades locales y que ha hecho extensiva a todos los municipios de la comunidad para prevenir, erradicar y sensibilizar frente a la violencia sexual.

Los institutos aragoneses de la Mujer (IAM) y Juventud (IAJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias son los impulsores de esta campaña, que en esta edición quiere poner el acento en el hecho de que "si no hay un sí explícito, siempre es No".

Con esta campaña, los promotores se hacen eco de las demandas sociales, de las reivindicaciones feministas y de los acuerdos alcanzados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Lo importante, ha dicho la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, es que "toda la sociedad esté implicada y tenga la conciencia de que la libertad de las mujeres en este tema es fundamental y que tienen que decir sí cuando quieren tener una relación".

Según ha explicado la directora del IAM, Natalia Salvo, la campaña, por un lado, tiene como objetivo la difusión de los recursos del Gobierno de Aragón como protocolos, servicios y el teléfono 900 504 405 para atender a las mujeres víctimas de violencia y por otro, una labor preventiva asesorando sobre las actitudes que debe mantener la sociedad ante este fenómeno.

De forma paralela este año se llevarán a cabo otros 98 talleres de prevención y sensibilización, la mayoría de ellos en espacios de ocio juvenil, colegios e institutos, así como con las asociaciones de madres y padres, con profesionales que trabajan en el ámbito del ocio juvenil, con entidades de la discapacidad y profesionales que operan en las Fiestas del Ángel de Teruel.

Además se han diseñado carteles, pegatinas con el teléfono de atención a las víctimas y una guía de actuación de las entidades locales ante las agresiones sexuales y una hoja de adhesión para estas.

Broto ha insistido en la necesidad de ser capaces de erradicar las agresiones sexuales y que la sociedad, a través de la formación y la información, se conciencie de que "para tener una relación sexual hay que decir sí".

La consejera ha destacado que en el caso de las agresiones sexuales es "muy importante" que todas las familias estén implicadas y que "se hable", porque las relaciones sexuales empiezan a edades tempranas y "no se puede cerrar los ojos".

El director general del IAJ, Adrián Gimeno, ha asegurado que la juventud actual es reflejo de la propia sociedad y ha reconocido que por parte de este colectivo hay "una inquietud por cambiar las cosas" y una mayor concienciación.

Por otro lado, la consejera ha subrayado la importancia del cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista y dentro de él cuestiones de modificación legal como que las parejas de víctimas de violencia no puedan tener derecho a visitas a sus hijos o que tampoco tengan que dar permiso para que los menores reciban atención psicológica.

Broto ha asegurado que desde el Gobierno de Aragón se ha reclamado en consejos sectoriales y por cartas el cumplimiento del pacto y que se repartan los 200 millones asignados que, a su juicio, ya tenían que haber llegado a las Comunidades porque no tenían que estar vinculados a los Presupuestos Generales del Estado.