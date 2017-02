Aragón presume de transparencia

En un año el portal de Transparencia del Gobierno de Aragón ha duplicado el volumen de datos puesto a disposición de los usuarios. Y las tendencias de búsqueda revelan que, poco a poco, desde la novedad inicial cuando se puso en marcha en el 2015, esta herramienta comienza a ser una fuente de datos, especialmente en ámbitos empresariales y universitarios, más allá de una curiosidad en la que comparar retribuciones y altos cargos.

El total de visitas desde la puesta en marcha del espacio en internet hasta el pasado mes de enero ha sido de 317.977, según datos proporcionados por la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. En cifras globales, el total de páginas vistas en el mismo periodo ha sido de 2.588.330. El director general de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado, Miguel Miranda, explica que la clave del éxito está en que además de aportar los datos tratan de que sean lo más accesibles posible. «A veces la mejor manera de no ser transparente es ofrecer mucha información y no dar facilidades para trabajar con los datos», indica. La media mensual de visitas no ha dejado de incrementarse en el 2016, pasando de 15.000 en enero a 20.150 en diciembre.

PÁGINAS MÁS BUSCADAS

Uno de los datos que confirman el cambio de tendencia en la concepción social del derecho a la información está en el listado de conceptos más buscados en el portal. Los términos que más curiosidad despertaban en enero del 2016 eran, entre otros, «empleados públicos», «personal funcionario», «retribuciones», «organigrama» y «altos cargos». Contrasta con el perfil de las búsquedas el pasado mes, en el que interesaba «consejo de gobierno», «organismos autónomos y entidades de derecho público», «presupuestos» y «consejo de transparencia de Aragón».

El director general cree que esta modificación de hábitos se ha producido tras haber logrado «un espacio útil» en el que la curiosidad ha dado paso a la información. Principalmente, los colectivos más interesados por los contenidos del portal provienen del sector empresarial y de la universidad, seguidos muy de cerca por los medios de información. «Lo que ahora interesa a los ciudadanos está lejos de la anécdota que se buscaba al comienzo», reconoció Miranda.

DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Una de las claves de este crecimiento continuado está en la difusión de contenidos. Aunque no existe una partida presupuestaria específica para publicidad, el departamento ha desarrollado talleres informativos ante funcionarios, estudiantes y colectivos vecinales. Sin embargo, el reto que se marcan desde el departamento no está en aumentar de forma significativa el volumen de visitas, que consideran adecuado en comparación con las cifras de otras comunidades autónomas, sino en mejorar la experiencia del usuario.

Para el presente año esperan implantar una metodología de evaluación en colaboración con el Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno. La intención es que todas las autonomías, organismos públicos y entidades locales trabajen con criterios unificados que permitan mejorar la información pública y la política de transparencia, además de establecer comparaciones con parámetros homogéneos. Este criterio obligará a la redacción de una detallada memoria anual.

CLASIFICACIONES Y NOTAS

A pesar de las buenas cifras de visitas y de la voluntad política por mantener un portal abierto y con contenidos, alguna de las notas que los organismos de control internacional en materia de transparencia ofrecen cifras a la baja. En principio, esta situación no preocupa a los responsables, que la achacan a los criterios dispares utilizados a la hora de valorar las herramientas. La organización no gubernamental Transparencia Internacional España da una nota de 88,89 sobre 100. Miranda, por otra parte, indica que el camino a mejorar sería obligar a organismos como los partidos políticos a mantener los mismos niveles de transparencia, ya que en algunos casos los sueldos de los cargos no son públicos aunque se soliciten.