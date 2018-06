«Aragón siempre ha sido fiel a España y espero que se valore»

–¿Qué le parece el Gobierno?

--Al margen de los nombres, que algunos son técnicos de acreditada solvencia y otros son más mediáticos, lo que nos preocupa es qué quiere hacer ey con qué socios quiere pactar. Pedro Sánchez no nos ha contado nada, ni qué modelo territorial quiere, ni su propuesta económica ni cómo va a solucionar el enfrentamiento que se vive a diario en Cataluña. Tampoco nos dice con quién va a sumar. No hay que olvidar que la moción de censura salió adelante con el apoyo de 22 partidos entre los que se encuentran nacionalistas, populistas y separatistas que se querrán cobrar el favor. Eso es lo que nos preocupa.

–Sin embargo, mucho de esos partidos que usted cuestiona tampoco están contentos con el Gobierno diseñado por Sánchez.

--Es un problema que tiene que resolver Pedro Sánchez, que es quien se ha metido en este lío. Él ha decidido que haya otro Gobierno en lugar de convocar unas elecciones para que elija el pueblo español. Se han cambiado los nombres de los presidentes del Gobierno en los despachos, en lugar de decirnos qué es lo que quiere hacer. Es el Gobierno más débil de la democracia y no cuenta con el respaldo de la mayoría.

--¿Cree que Ciudadanos se equivocó al no apoyar una moción de censura contra un Gobierno que estaba cercado por la Justicia?

–Nosotros pedimos al Gobierno que diera un paso atrás en cuanto se conoció la sentencia de Gürtel. Ya dijimos que Rajoy no podía seguir siendo presidente de los españoles y que la legislatura estaba agotada. Que colaborara dejando una transición ordenada, la aplicación del 155 y unas nuevas elecciones. Hizo lo que solía hacer Rajoy, que era mirar hacia otro lado y al final nos encontramos una dimisión en diferido.

--¿Temen que el mensaje de Ciudadanos haya descolocado a muchas personas que pueden ver que ustedes han apuntalado gobiernos con un alto índice de corrupción, como Murcia o Madrid?

--No. Los que han quedado descolocados son los millones de españoles que quieren opinar y elegir a su presidente en las urnas. Nosotros ya dijimos que la moción tenía dos partes: una de censurar a Rajoy, en la que estábamos dompletamente de acuerdo, pero la segunda parte, que era un nuevo gobierno que no explicó su proyecto y que contó con apoyos Frankestein, como Bildu, el PDeCat, ERC y otros apoyos que creemos que no son las mochilas más adecuadas.

--¿Es posible el entendimiento con el Gobierno de Cataluña?

-Si el pacto es con quien quiere recuperar leyes suspendidas por el Constitucional, que reivindica como presidente real a Puigdemont, que quiere crear la República independiente de Cataluña y que está confrontando a la sociedad diariamente, evidentemente no, No es un presidente que va a respetar la Constitución. Y ya hemos dicho muchas veces que para representar al total de los catalanes, hay que gobernar para todos desde el respeto a la Constitución, y eso no lo hace el señor Torra. Poco sacará en común el señor Sánchez.

–¿Y del Gobierno de Sánchez, que espera para Aragón?

-Espero que Lambán y Sánchez aparquen sus diferencias por el bien de Aragón y sean presidentes profesionales. Aragón siempre ha sido leal y fiel a España y esto espero que se sepa valorar. Hasta ahora hemos echado en falta inversiones por parte de los dos Gobiernos. Lambán culpa a Madrid pero ahora tiene que asumir que él es Madrid y que Madrid es Aragón.

--¿Temen que el mensaje de Ciudadanos se haya desdibujado en los últimos tiempos. Parece que en tres semanas se ha pasado del protagonismo absoluto de Albert Rivera a cierto ostracismo?

–Es una percepción equivocada. Las encuestas son fotos de un momento, que marcan una tendencia pero tenemos que seguir trabajando duro donde tenemos representación y demostrar que tenemos un proyecto para todos los españoles y aragoneses con una gestión eficiente de los recursos, revisión de la arquitectura institucional y gastar de forma más eficiente, y eso pasa por que dejemos de ser los españoles que más pagamos.

––El acuerdo alcanzado por sorpresa con el PSOE para rebajar sucesiones, ¿es algún guiño?

–Hay que destacar el acuerdo al que hemos llegado, pero no hemos de olvidar que somos cinco diputados de oposición con la convicción de que otra forma de hacer política es posible, con una oposición constructiva y defendiendo la política útil, lo que siempre hemos hecho. Los cinco diputados estamos trabajando muy duro, eso nos ha permitido llegar a un acuerdo sobre Sucesiones, porque Aragón tenía la mayor carga fiscal de España. Y demostrando que el diálogo es mucho más efectivo que el No es no. Confiemos en que se sume el resto de grupos a este acuerdo y puedan darse más.

–Sin embargo, hay asuntos que todavía les alejan del PSOE. ¿O también habrá sorpresas?

–La política de Mayte Perez en Educación ha estado lastrada por Podemos. No entendemaos ese ataque furibundo a la encuesta concertada, que forma parte del sistema público educativo y debe estar financiada. Respecto a la política territorial, se lo hemos dicho por activa y por pasiva a Lambán, se está definiendo la mal llamada comarca 33. Nosotros tenemos un modelo de cómo debe ser ese ente, un auténtico prestador de servicios, en el que se reduzca la carga política y haya una gestión eficaz y tansparente de los recursos.

–¿Después del verano conoceremos su programa y candidatos?

--Respecto al programa, llevamos tiempo trabajando en él. Sobre candidatos, no nos plantearemos eso hasta el 2019.

–Se habla de que buscan perfiles independientes, mediáticos, que incluso hacen encuestas para buscar al candidato idóneo...

--Son todo rumores sin fundamento.

–¿Repetirá como candidata?

--Ahora mismo lo importante es estar centrado en la vida parlamentaria. Es pronto para hablar de eso. Hay muchas cuestiones que analizar y consultar, tanto con mi familia como con mis compañeros. Yo estaré siempre donde mi partido considere necesario.