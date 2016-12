Aragón tendrá un objetivo de deuda del 20,07% del PIB autonómico

Aragón ha obtenido para este 2016 un objetivo de endeudamiento de un 20,07% del PIB autonómico, frente al 24,4% del conjunto nacional. Además, espera recibir 220 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) antes del 31 de diciembre con los que podrá atender pagos pendientes a proveedores. Estas son algunas de las conclusiones de la reunión del Consejo de Politica Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para concretar el reparto entre las autonomías de los objetivos de déficit y deuda para los años 2016-2019.

Así, Montoro comunicó a las autonomías el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para el reparto entre comunidades de 4.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del 2015 que quedaba por distribuir, el conocido como extra-FLA, del que 78,9 millones se han asignado a Aragón.

Además, se prevé que el Consejo de Ministros apruebe hoy una inyección adicional para financiar el nuevo objetivo de déficit de las comunidades del 2016 (que ha pasado del 0,3% inicial al 0,7%, lo que implica unos 4.400 millones adicionales de liquidez). De este apartado, una cantidad en torno a 139 millones corresponden a Aragón.

Aunque no estuvo sobre la mesa, de fondo sigue la negativa de Montoro de actualizar los anticipos a cuenta a las comunidades que vayan a prorrogar sus presupuestos el próximo año, como previsiblemente será el caso de Aragón. «Con un presupuesto no prorrogado las cuantías que se recibirán son mucho más altas, así que supongo que el ministro está intentando animar a quien sea necesario para que trabaje de forma que esto no suceda», expresó Gimeno, sin aludir directamente al partido que no garantiza que las cuentas salgan adelante. Podemos fue especialmente crítico ante esta circunstancia.

«Más amable» / El portavoz en las Cortes de Aragón, Héctor Vicente, manifestó que Aragón «va a pagar cara la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy» si finalmente no se anticipan estos fondos o quedan condicionados al apoyo de los socialistas a las cuentas estatales.

Por su parte, Gimeno negó chantajes y recordó que el Gobierno «no tiene mayorías y tiene que pactar». Por este motivo reconoció que aunque Montoro «presiona» en la actualidad no lo hace como en ocasines anteriores. «Emplea un tono mucho más amable», indicó.

Otra de las novedades del encuetro es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) está eleborando un estudio incipiente para recoger la posibilidad de déficits diferenciados para las comunidades autónomas en función de los esfuerzos que han realizado. «Sobre este tema tenemos que discutir más con el resto de autonomías», dijo Gimeno, y expresó que aún es pronto para considerar que el Gobierno esté dispuesto a abrir la puerta al déficit asimetrico.