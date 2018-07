Una aragonesa investiga sobre los riesgos químicos en las zonas sensibles para la población

La ingeniera química María Pilar Pina, investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de Aragón (INA) de la Universidad de Zaragoza, participa en el proyecto internacional SENSOFT para detectar agentes químicos en fase de gas en zonas sensibles como aeropuertos, estaciones de tren y metro o centros comerciales.

El objetivo es proporcionar alternativas robustas, fiables, de bajo coste y fácil manejo para los intervinientes y Fuerzas de Seguridad del Estado ante situaciones de potencial riesgo químico, informan fuentes de la Universidad de Zaragoza en una nota de prensa.

El proyecto europeo SENSOFT “Smart Sensing for Rapid Response to Chemical Threats on Soft Targets” ha conseguido una subvención de la Unión Europea de 750.000 euros en la convocatoria RISE 2018 (Research and Innovation Staff Exchange) del programa Marie Sklodowska Curie Actions.

La propuesta ha obtenido además una calificación de excelente con un 96.6/100 frente a la nota media de corte en el Panel de Ingeniería y Ciencia de la Información, de 83.2/100.

SENSOFT busca establecer una red internacional e intersectorial formada por tres instituciones académicas europeas, tres centros tecnológicos y otras tantas pymes en torno a un programa de investigación conjunto sobre detección temprana de agentes químicos en fase gas en lugares cerrados y no protegidos con elevada concurrencia de población civil.

María Pilar Pina, profesora titular del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente, integrante del grupo de Películas y Partículas Nanoestructuradas (NFP) del INA, recibirá 130.000 euros de UE para poder desarrollar este trabajo, con estancias de movilidad en empresas de Dinamarca, Alemania y Portugal, y en la Universidad de Michigan (EEUU).

Pina investiga desde el año 2005 en sensores para detección de vapores en concentraciones traza (en el rango de partes por billón y partes por millón). Sus últimos tres proyectos de investigación del plan nacional en el área de Ciencias y Tecnologías Químicas se han centrado en la detección de explosivos (principalmente nitroderivados) y agentes químicos de guerra (principalmente neurotóxicos).

Su aportación al proyecto SENSOFT se fundamenta en el empleo de materiales nanoestructurados con propiedades plasmónicas y de adsorción superficial específica para la fabricación de microdispositivos de bajo coste que permiten la detección inequívoca y ultrasensible de las moléculas diana directamente en fase gas mediante espectroscopía Raman SERS.

Los participantes en el proyecto intercambiarán habilidades y conocimientos en este campo y en el de redes de sensores inalámbricas y autónomas cuyo despliegue masivo proporciona la primera alarma ante cualquier situación irregular.

El consorcio cuenta también con la participación de dos grupos académicos de terceros países (EEUU y Canadá) con experiencia reconocida en sistemas microanalíticos portátiles y modelado de propiedades de materiales para fortalecer el enriquecimiento de ideas y garantizar la viabilidad científico-técnica de la propuesta.

Las tecnologías de detección ortogonal a nivel sub-ppm en fase gaseosa que se estudian en SENSOFT tendrán oportunidades de mercado no solo en el campo de la detección temprana de amenazas por agentes químicos, sino también en el campo de salud (diagnóstico de cáncer o enfermedades crónicas mediante detección de biomarcadores en aliento o tejidos), monitorización medioambiental o control de procesos químicos industriales.