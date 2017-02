Los aragoneses reclaman en la calle rutas seguras para los refugiados

El mensaje era claro y contundente. Los refugiados son bienvenidos en la comunidad y, además, las autoridades responsables deben tomar medidas para facilitar corredores seguros por los que puedan abandonar las zonas en conflicto. Más de 2.000 personas recorrieron ayer el centro de Zaragoza y otras localidades de Aragón para instar a los poderes públicos a una acción rápida.

Las pancartas de la marcha llevaban los lemas No a la Europa fortaleza, Bienvenidos refugiados o No al acuerdo de la vergüenza. Bajo el amparo de más de 60 partidos políticos, sindicatos o asociaciones públicas, la marcha recordó que las autoridades se han comprometido públicamente a soluciones y tomar medidas contra una tragedia que se repite día tras día, pero que por tramas burocráticas y amparándose en la falta de competencias no se están adoptando soluciones comprometidas.

«En los últimos meses no se ha avanzado nada, incluso se puede decir que se ha ido para atrás», expresó el portavoz de la movilización y miembro de Zaragoza Acoge, Jesús Paz. Entre las tareas pendientes está el bajo número de refugiados acogidos en las ciudades europeas, mientras los campos de concentración siguen creciendo en tamaño e incomodidades, y las malas condiciones de los campos de refugidados. «Hay mucha población escapando de las guerras que no encuentra soluciones dignas», explicó. Además, denuncian que la el Gobierno de Mariano Rajoy no está dando los pasos adecuados para implicar a España en el proceso. «La sociedad civil reclama mucho más de lo que se está haciendo», manifestó.

Siguiendo la estela de la masiva movilización que recorrió las calles del centro de Barcelona, en Zaragoza y otras localidades se eligió la fecha de ayer porque ese mismo día del año pasado se convocó una manifestación en la que también se reclamaron rutas seguras para la población que huye de la guerra. «El foco mediático ahora está puesto en el muro que planea el presidente Donald Trump, pero no se tiene en cuenta que las fronteras europeas llevan ya mucho tiempo blindadas», recordó.

duplicar ayudas / Una peculiaridad específica de la convocatoria zaragozana es la petición de que un 10% del gasto militar presupuestado pero no ejecutado se dedique a atender las necesidades de los refugiados. «Con esta cantidad se podrían duplicar las ayudas actuales», apuntó Paz.

A la manifestación asistieron, entre otros, el alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Santisteve, la concejal de Servicios Sociales, Luisa María Broto, el concejal de CHA, Carmelo Asensio y los diputados autonómicos de Podemos, Nacho Escartín y Amparo Bella.

El regidor zaragozano destacó que la ciudad cuenta con una red de organizaciones para la acogida de refugiados «a la espera de que Rajoy inicie un diálogo con los ayuntamientos para gestionar el proceso». También alertó de que la falta de una acción contundente «fomenta el populismo y el fascismo».

Con menos asistencia, pero con idénticas intenciones, ayer hubo concentraciones en Huesca, Teruel y Monreal del Campo. Sumándose al ejemplo de otras ciudades del estado estas concentraciones tuvieron lugar en la plaza de Navarra, la del Torico y la calle Mayor, respectivamente.