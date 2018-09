Archivado provisionalmente el caso de la violación de Binaced

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monzón, encargada de la investigación de la supuesta violación sufrida por una joven de 17 años en las fiestas de Binaced (Huesca), acaba de archivar de forma provisional la causa judicial.

A través de un auto, la jueza Blanca Rodríguez señala que la investigación llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Huesca, ha sido "exhaustiva", incluso llegando a intervenir la unidad especializada de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo, si bien todo ello no ha permitido arrestar al sospechoso.

Destaca la magistrada que para intentar esclarecer estos hechos se ha tomado declaración a la víctima, recabando testimonios "de cuantos testigos se hallaban en el lugar" y se ha practicado la inspección ocular del mismo. Los investigadores llegaron incluso a realizar un retrato robot con los datos aportados por la supuesta víctima, llegando a abrirse hasta cinco líneas de investigación. A pesar de todo ello, tal y como resalta la magistrada, "la víctima manifestó no poder reconocer al autor de los hechos, ofreciendo una mínima descripción del mismo".

Aunque ha sobreseído provisionalmente la instrucción, la magistrada asevera que está a la espera de las pruebas del ADN "que serán esenciales a la hora de determinar la autoría de los hechos denunciados". De ser los resultados negativos, este caso podría cerrarse en su totalidad.

HECHOS DENUNCIADOS

Esta agresión sexual se produjo, según publicó EL PERIÓDICO, sobre las 5.30 horas de madrugada en las afueras de la localidad a la que había acudido la joven, junto a unos amigos, para disfrutar de la fiesta, ya que no reside en dicho municipio. La menor fue abordada por el sospechoso cuando ella estaba sola en un campo de árboles frutales cercano, a donde había ido por una urgencia. La agredió sexualmente con tal violencia que le provocó lesiones. Ambos no se conocían de nada y la joven no fue drogada con ninguna sustancia que la pudiera haber sometido. La denuncia la interpuso ante la Benemérita, tras ser atendida por los sanitarios, como marca el protocolo de atención de este tipo de víctimas.

Tras conocerse la comisión de esta agresión, el consistorio de Binaced celebró un pleno urgente en el que condenó los hechos y decidió suspender el último día de las fiestas.