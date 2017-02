El asesino del punto de encuentro alega que no hubo testigos del ataque

Evidentemente, la actual ley no sirve. Y no creo que endurecer las penas sea la solución. Por ejemplo, allí donde hay pena de muerte, no hay menos homicidios. Quizás el tratamiento informativo de los medios, no sea el adecuado. Demasiado plañidero, enfatizando la tragedia. Nunca se habla de los años de cárcel a los que puede ser condenado el asesino... Sería disuasorio para el potencial agresor. Es sólo una opinión...