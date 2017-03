Las asociaciones de consumidores presentan alegaciones al presupuesto

Las asociaciones de consumidores de Zaragoza anunciaron ayer las alegaciones presentadas al presupuesto del 2017. En concreto, han solicitado que la partida destinada a Consumo se incremente, como mínimo, hasta valores del 2016, cuando se situó en 69.000 euros. Este año, a no ser que cambie, se reducirá a los 60.000 euros como consecuencia de una enmienda a las cuentas públicas que presentó Ciudadanos (C’s) y que salió adelante con el apoyo de PP y PSOE.

El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, anunció ayer que el Gobierno de la ciudad está dispuesto a elevar la cuantía hasta los 90.000 euros que contemplaba la propuesta inicial. Las entidades manifestaron que la labor de la Oficina Municipal de Consumo (OMIC) y los Puestos de Información al Consumidor (PIC) distribuidos por los distritos son más necesarios que nunca después la sentencia que obliga a los bancos a devolver el dinero de las cláusulas suelo.

En caso de que la partida se mantenga en 60.000 euros las consecuencias no serían nada positivas. Según Cubero, o se tendría que cerrar una oficina o se reduciría el horario de atención al público. Sucedería, por tanto, todo lo contrario a lo previsto, ya que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) quería abrir nuevas oficinas de atención al consumidor durante este año y que, por ahora y hasta que no haya cambios en las cuentas, están en stand by.

Desde la Asociación de Consumidores Torrerramona aseguraron que las consultas han aumentado considerablemente en los últimos meses debido a las reclamaciones de las cláusulas suelo. La Asociación de Consumidores San Jorge destacó la importante labor que hacen estas oficinas a la sociedad ya que son su único medio de información. Cubero anunció que apoyarán esta alegación e instó al resto de grupos de «la izquierda» a que hagan lo mismo para evitar el cierre de un centro y poder seguir prestando, así, este servicio de asesoramiento para los ciudadanos.