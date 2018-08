Las Asociaciones vecinales exigen garantizar el transporte público por Don Jaime

Me parece vergonzoso que una calle que ha sido reasfaltada, por la chapuza de los adoquines, como quien dice hace cuatro días, se tenga que volver a reformar, Me gustaría que los paniaguados del ayuntamiento perdieran un día en darse vueltas por distintas líneas de bus, y verían la cantidad de AGUJEROS que hay, y sí, lo pongo con mayúsculas porque me extraña que nadie se haya dejado ninguna suspensión de su coche. Y ya si te toca un bus de los viejos, es horroroso, parece que se van a desmontar. Y van y me cortan Don Jaime en pleno Agosto, si señor , como siempre en contra del sentido común.