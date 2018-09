Los aspirantes del PSOE a las primarias logran el tope de avales

Los tres aspirantes en el proceso de primarias abierto en el PSOE de Zaragoza para elegir al candidato, o candidata, a la alcaldía de la ciudad presentaron ayer el máximo de avales que podían entregar, 230, para dar comienzo así oficialmente a la carrera electoral interna, y lo hicieron sin pensar en la posibilidad de que haya que hacer una segunda vuelta de votaciones. En el caso de que ninguno de los tres candidatos obtenga el 50% de los votos, el 30 de septiembre se producirá una segunda votación entre los dos que hayan conseguido el mayor número de apoyos el día 23.

Esta posibilidad no entra en los planes de Dueso ni de García Madrigal, quienes afrontan el proceso con optimismo y ánimo ganador, según declararon a los medios de comunicación. Alegría, por su parte, reconoció que eso no depende de su candidatura, sino de los militantes, que son «quienes tienen la palabra» en unas primarias «reales y transparentes».

García Madrigal confesó que no deja a sus colaboradores que tengan en cuenta el escenario de una segunda vuelta, porque cree que va a ganar en la primera. Pero en el caso de que la haya, «no tiene por qué haber ningún tipo de pactos», algo que dependerá de «las posiciones y legitimidades» de cada uno. Dueso también está convencida de sus posibilidades de ganar en la primera vuelta, y solo espera que los tres candidatos tengan «las mismas garantías, las mismas opciones y los mismos medios», algo que espera que sea así por el bien no solo de su candidatura, sino también del partido y de la ciudad. «Todas las ejecutivas deberían mantenerse neutrales», enfatizó.

García Madrigal fue más allá al asegurar que aunque no tiene problema en que haya posiciones «oficialistas» entre los candidatos (en referencia a Pilar Alegría), los militantes «no son tontos» y están «muy educados» para «tener juicio crítico y votar». Por su parte, Alegría replicó que se presenta «como una militante más», en tanto en cuanto no tiene ninguna responsabilidad orgánica dentro del partido, y «en igualdad de condiciones». Insistido en que los candidatos son tres compañeros del mismo partido, con lo que son más las cosas que les unen que las que les diferencian. Y al final, «gane quien gane», los tres forman parte «de la misma familia». En esta línea, Dueso precisó que aunque los tres sean miembros del mismo partido, no han tenido la misma trayectoria, y ella reivindica la suya, que ha pasado por ser concejala en el Ayuntamiento que ahora quiere llegar a presidir. García Madrigal se presenta como «un veterano que se la juega a todo o nada», y comparece «transparente y sin limitaciones».