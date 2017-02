El atropello mortal del presidente del Club Ciclista Ebro será juzgado mañana

Un camionero se enfrentará mañana en el Juzgado de lo Penal 3 de Zaragoza a una petición fiscal de 4 años de prisión como presunto responsable del atropello mortal del presidente del Club Ciclista Ebro, Tomás Sancho, mientras paseaba en bicicleta por la carretera CV-624, en Torrecilla de Valmadrid.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el ministerio fiscal atribuye al camionero, Alberto L.U., un presunto delito de homicidio por imprudencia en concurso con otro de conducción bajo los efectos de las drogas y solicita, además de la petición de prisión, la retirada del carné de conducir durante 5 años.

El fiscal señala en su escrito que en el momento de producirse los hechos, sobre las 13.00 horas del 7 de enero de 2014, el conductor del tráiler se encontraba bajo los efectos del consumo de cocaína y tenía "mermadas" sus capacidades psicofísicas.

Entiende, además, que la víctima, que tenía 70 años, era un ciclista experimentado y circulaba de forma correcta con su bicicleta por su lado de la calzada.

Considera, sin embargo, que el transportista no adoptó las medidas de precaución necesarias al realizar el adelantamiento, y término arrollándolo.

Por el fallecimiento de la víctima, el fiscal reclama el pago a la familia de la víctima, mujer y cinco hijos, de las cantidades establecidas en el baremo por accidentes de tráfico, alrededor de 135.000 euros, de cuyo pago hace responsable civil directo a la compañía aseguradora del acusado.

Por su parte, el letrado de la acusación particular, el abogado Ricardo Esteban Porras, califica los hechos como un presunto delito de homicidio imprudente pero no aprecia la concurrencia de ningún otro tipo de conducta delictiva al no precisar los informes periciales que el acusado estuviera condicionado por los efectos de la cocaína.

Asegura este abogado en su escrito de calificación provisional de los hechos que el camionero no guardó la distancia obligatoria de seguridad en el momento de llevar a cabo el adelanto y le golpeó con la esquina delantera de su vehículo.

Por estos hechos, el letrado de la acusación solicita para el acusado 3 años de prisión, privación del derecho a conducir durante otros 5 años y una indemnización global de 195.000 euros para la mujer de la víctima y sus cinco hijos.

El letrado de la defensa solicita la libre absolución de su cliente al considerar que su cliente no se apercibió de la presencia del ciclista.