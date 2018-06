Aumenta un 24% el número de carnets retirados

Un total de 547 conductores vieron en el 2017 cómo se les retiraba su carnet de conducir al perder todos los puntos. Este dato representa un 24% más que en el ejercicio anterior y convierte a Aragón en la comunidad autónoma en España donde más se ha incrementado. Aunque en el conjunto del país se han dado un total de 18.251 casos y, por tanto, la estadística aragonesa apenas contribuya con un 2,99% a este negativo balance. A nivel nacional, no obstante, el crecimiento no es tan signigficativo, ya que en el 2016 habían sido ya 18.179 y el aumento es de solo el 0,4%.

No obstante, ese 24% de incremento en Aragón se traducen en 106 casos más con respecto a los 441 que se habían dado en el ejercicio anterior, aunque es más negativo constatar que es una de las seis comunidades autónomas que no han conseguido mejorar la estadística en el último año, junto a Cataluña, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra. El resto, once, lo cerraron con un descenso.