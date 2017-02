Aumenta la tensión política ante el bloqueo de las cuentas en Aragón

La prórroga presupuestaria en Aragón sigue enturbiando las relaciones entre los partidos del arco parlamentario. Ciudadanos reclamó ayer la dimisión del líder de Podemos, Pablo Echenique, al considerarlo culpable del bloqueo, según explicó el diputado Javier Martínez. En su interpretación el líder del partido morado en la comunidad utiliza el altavoz que le proporcionan las Cortes de Aragón como «plataforma para ascender en Madrid», por lo que le instó a presentar su dimisión en el marco de la reordenación interna de su partido y a devolver el dinero que ha ingresado «de todos los aragoneses».

Los calificativos suben el tono por momentos y Martínez indicó que los «chantajes» y las condiciones de Podemos «rozan la ilegalidad» al considerar que pretenden evitar la pluralidad parlamentaria. El portavoz de la formación naranja recordó que siguen ofreciendo su colaboración al PSOE para garantizar la tramitación de los presupuestos y lamentó que Lambán «esté empeñado en negociar únicamente con la izquierda».

La mano tendida para garantizar la estabilidad también es la posición adoptada por el PAR, que ha calificado la situación actual como fuente de «desencuentros, ingobernabilidad y desestabilidad en las instituciones con las consiguientes consecuencias para los ciudadanos». En este cuestión ha sido el PP el partido que más ha modificado su postura al haber declarado en las últimas semanas que no están dispuestos a apoyar las cuentas difundidas en forma de borrador por el Ejecutivo PSOE-CHA.

También tres consejeros entraron ayer en el debate para alertar de la parálisis administrativa. El responsables del Departamento de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, alertó del riesgo de no poder ejecutar proyectos de obra pública y lamentó la «dinámica de irresponsabilidad terrible» de Podemos al considerar que ha llegad a «la extorsión» tras poner como condición la dimisión del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.

Por su parte, consejera de Educación, Mayte Pérez, coincidió en la necesidad de la aprobación de las cuentas ante el riesgo de dejar sin terminar «proyectos estratégicos fundamentales». La consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, realizó además un llamamiento «a la responsabilidad y al compromiso con la sociedad».

encuentro a cuatro / Para salir del atolladero está pendiente un encuentro entre los cuatro partidos de izquierda que apoyaron la investidura del presidente Javier Lambán. El portavoz socialista, Javier Sada, reconoció que ya se han mantenido contactos con IU y CHA, aunque no se ha cerrrado una cita. «Compartimos la preocupación por el bloqueo», dijo. El portavoz de Hacienda de Podemos, Héctor Vicente, aseguró que están dispuestos a sentarse en ese foro, aunque mostró sus dudas de que pueda ser un elemento que facilite desatascar la situación. «No tenemos problemas en hablar, pero mientras el PSOE no nos ofrezca garantías no se podrá avanzar», explicó.