El autobús para conectar Soria con el AVE en Calatayud se licitará en otoño

El pliego de condiciones de la línea de autobuses Soria-Zaragoza que realizará una parada en el AVE de Calatayud está redactado y el próximo año se prevé que pueda autorizarse su licitación por el Consejo de Ministros, según ha confirmado hoy la subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio.

De Gregorio ha recibido hoy en su despacho al alcalde de Torrubia de Soria, Raimundo Martínez, quien hace un año, con el apoyo del primer edil de Calatayud, José Manuel Aranda, presentó 15.000 firmas para reclamar que la línea de autobuses entre Soria y Zaragoza haga parada en la ciudad bilbilitana para dar respuesta a la demanda y permitir conectar a Soria con el AVE.

La Dirección General de Transporte Terrestre ha confirmado a la Subdelegación del Gobierno en Soria que este pliego de condiciones recoge paradas de autobuses de la línea Soria-Zaragoza en Calatayud aunque, hasta que no se produzca la licitación, prevista para el próximo otoño, no se precisarán los detalles.

Una vez licitada la concesión de la futura línea de transporte de autobuses por carretera Soria-Zaragoza, habrá que esperar en torno a ocho meses para culminar todo el proceso y que la parada en Calatayud sea un hecho, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El alcalde de Torrubia de Soria ha declarado a los medios que espera que salga adelante este servicio que favorece a toda Soria y a Calatayud y no se demore más, porque de lo contrario, ha advertido, tomará otras medidas, como "hacer una huelga de hambre".

"No me voy a quedar parado porque hay 15.000 firmas, sacadas entre sorianos y bilbilitanos, y estas firmas me están preguntando qué es lo que pasa. Hay cien chavales de Calatayud que suben a estudiar a Soria y no tienen medio de comunicación. Ya es hora de que nos hagan caso", ha advertido.

Actualmente esta línea regular tiene varios servicios con origen en Soria y destino en Zaragoza cuyo itinerario discurre siempre por las carreteras N-112, N-232 y A-68 mientras el nuevo servicio, con parada en Calatayud, transcurrirá por la N-234 y A-2.

El retraso en la puesta en marcha de este servicio se ha debido a un real decreto aprobado en febrero para desarrollar la ley de desindexación de la economía española, que establece un nuevo régimen de actualización de valores monetarios.