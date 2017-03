El autobús de 'El intermedio' ya circula por las calles de Zaragoza

El autobús que el programa 'El intermedio' sacó a las calles de Madrid la semana pasada como respuesta al polémico vehículo de la asociación ultracatólica 'Hazte Oír' ha llegado hoy a la capital aragonesa.

El vehículo, pintado con el color verde emblemático de La Sexta y del propio programa, lleva impresas las frases: "Esto es un pene. Esto es una vulva. Y esto ¿qué es? La identidad de género no se elige. Que no la elijan otros por ti", acompañado de imágenes de los aparatos reproductores femenino y masculino, junto a otra de El Gran Wyoming, cuya foto está justo debajo de "Y esto, ¿qué es?", fiel al carácter irónico del programa. Pero también pone el punto de cordura y seriedad con el mensaje final: "Que no elijan tu identidad de género otros por ti".