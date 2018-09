El Ayuntamiento de Sijena recurre la renuncia de la DGA a la causa penal contra dos exconsellers

La representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha recurrido la decisión del Gobierno aragonés de renunciar a su personación en la causa penal abierta contra los exconsellers catalanes de Cultura Santi Vila y Lluis Puig por su negativa a facilitar la devolución de los bienes reclamados.

Así lo ha anunciado hoy el abogado de este municipio altoaragonés, Jorge Español, tras hacerse pública la decisión del Ejecutivo regional de no actuar contra ambos exconsellers por presuntos delitos de desobediencia derivados de su negativa a devolver los bienes de Sijena depositados en el Museo de Lérida.

En una rueda de prensa convocada para informar de las gestiones realizadas ante el Vaticano por las 111 piezas de las parroquias aragonesas que permanecen en Lérida, el alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, ha asegurado sentir "un poco de pena" por la renuncia del Gobierno aragonés.

Según ha explicado, "me da un poco de pena, pero nosotros, como ayuntamiento, vamos a continuar luchando, porque si no se hace justicia, vendrá el próximo conseller, se negará a devolver los bienes y no pasará nada".

El edil ha añadido que a la depuración de responsabilidades por los presuntos delitos de desobediencia se debe sumar el coste de la operación llevada a cabo por el Gobierno aragonés para trasladar desde Lérida las piezas hasta el Monasterio de Sijena.

Por su parte, el letrado de Sijena ha asegurado que el recurso interpuesto se debe al hecho de la falta de justificación del Gobierno aragonés respecto a la decisión de renunciar a actuar contra ambos exconsellers.

Español ha aplaudido la decisión del fiscal de Huesca, Juan Baratech, de actuar de oficio para exigir responsabilidades civiles a ambos exresponsables políticos por los costes de la operación de traslado de los piezas, y ha asegurado que el Gobierno aragonés "debería reflexionar sobre esto".

Ha explicado que la decisión del Ejecutivo regional podría ser consecuencia de un "bandazo político" a nivel nacional, aunque ha expresado su deseo de que sus responsables "mantengan al cien por ciento" su compromiso con el retorno de los bienes.