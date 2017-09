El Ayuntamiento de Zaragoza rechaza cuestionar las medidas del Gobierno en Cataluña

El Pleno de Zaragoza se ha opuesto hoy a una moción de Chunta Aragonesista, secundada por ZeC, para manifestar el rechazo de la institución ante las medidas adoptadas en los últimos días por el Gobierno estatal en Cataluña frente al desafío independentista.

El Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos han votado en contra de esta propuesta, que calificaba las actuaciones del Ejecutivo central de "vulneración de facto del derecho de la ciudadanía a expresarse libremente a favor del derecho a decidir de los pueblos".

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, encargado de defender el texto propuesto, ha dicho que "a la sinrazón del independentismo catalán no se puede responder con más sinrazón de medidas represivas".

"Una actuación antidemocrática no se puede responder con otra más antidemocrática", ha defendido Asensio, que ha añadido que el PP ha optado por "la respuesta policial y la mano dura".

Para el representante aragonesista, "el Gobierno de España nos está metiendo en un callejón sin salida", a la vez que se está dando una "vulneración flagrante de los derechos fundamentales que no lleva a ningún lado" y que solo consigue "ganar más partidarios para la independencia".

La propuesta de CHA solo ha obtenido el respaldo del Gobierno de Zaragoza en Común, cuyo portavoz, Pablo Muñoz, ha dicho que su formación apoya el "derecho a decidir sobre nuestro territorio", y ha defendido los derechos fundamentales "por encima de todos los intereses políticos y electorales".

El documento traído al Pleno por CHA, que defiende que "ante un problema político y social" debe abordarse con acciones políticas y no judiciales ni policiales, no ha obtenido, sin embargo, el apoyo del PP, PSOE y Cs.

Para el concejal popular Pedro Navarro, la moción de CHA está "muy mal traída" ya que, en su opinión, "el derecho a decidir de los pueblos es un eufemismo para referirse al derecho a la autodeterminación".

"Los que defienden la autodeterminación de los pueblos saben que no hay marco legal que les ampare", ha destacado Navarro, quien ha añadido que "sin ley no hay democracia, no se puede votar si no hay derecho".

El socialista Carlos Pérez Anadón, ha manifestado en el primer momento de su intervención la posición contraria de su formación hacia esta moción, al considerar que lo que sucedió en el Parlamento catalán fue "el acto más antidemocrático que pudo existir".

Por lo que ha considerado que las medidas tomadas son "ajustadas dentro del Estado de Derecho y de la separación de poderes", y que "esta moción no ayuda nada, desde una tierra cercana como Aragón y a 48 horas del 1-O".

Para el concejal popular, Pedro Navarro, la moción de CHA está "muy mal traída", y se limita a expresar que "la culpa de todo la tiene el PP".

"Los que defienden la autodeterminación de los pueblos saben que no hay marco legal que les ampare", ha defendido Navarro, quien ha añadido que "sin ley no hay democracia, no se puede votar si no hay derecho".

Para la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, los catalanes independentistas "no se puede escudar y echar la culpa solo a la respuesta del Gobierno central", que, ha añadido, está respondiendo "en el marco jurídico y proporcionalmente".

Para Fernández, se ha dado un "golpe al Estado de Derecho a las instituciones democráticas" por parte del Govern catalán.