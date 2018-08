Los ayuntamientos y la comarca urgen a limpiar el cauce del Cinca y el Segre

Los ayuntamientos de Fraga, Torrente de Cinca y Mequinenza, junto a la comarca del Bajo Cinca y la Federación Aragonesa de Piragüismo, instaron a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a desarrollar un plan para limpiar de maleza, gravas y sedimentos los los tramos bajos de los ríos Cinca y Segre, así como la desembocadura de este en el Ebro. Una petición que retomaron al hilo de la presentación, anteayer, de la XXI edición de la prueba deportiva del Descenso Internacional del Cinca, para la que, según advirtieron, se tendrán que «extremar las medidas de seguridad» para evitar percances al millar de deportistas inscritos, dado el estado de los cauces.

En la presentación de la prueba, declarada de Interés Turístico de Aragón, y a falta del informe que Protección Civil Aragón está elaborando, los organizadores e implicados en la prueba incidieron en la «inacción» de la CHE en estos cauces, que no solo afecta a la seguridad de esta prueba sino a la de los vecinos, en cuanto a los efectos de las crecidas, señalaron. .

Así, Evaristo Cabistany, presidente de la Comarca del Bajo Cinca, recordaba que «en esas crecidas no recibimos avisos del 112 en nuestros municipios porque la confederación considera que los caudales que se registraron no causarían inundaciones, pero la realidad fue otra». En la misma línea, la concejala de deportes de Mequinenza, Débora Bravo, incidía en que el campo de regatas de la localidad, escenario del final de la prueba, está «lleno de troncos que ya han dificultado el desarrollo del Campeonato de Aragón de Remo y del II Half Triatlón de Mequinenza». Algo que en teoría se iba a solucionar desde el pasado 15 de julio, pero que Tragsa no ha comenzado a ejecutar.

ACCIONES CONJUNTAS

Los implicados anunciaron que de no solventarse la situación, van a emprenderse «acciones conjuntas», no precisadas. Por el momento, de cara a la celebración del XXI Descenso Internacional del Cinca, hasta 400 personas, sin contar bomberos de Cuenca y Guadalajara, colaborarán en un dispositivo de seguridad que también contará con aplicación, coordinada por el 112, que permitirá la geolocalización y seguimiento de la prueba ante cualquier eventualidad.

Para la prueba se espera una participación que rondará los 1.000 palistas, en las diversas modalidades que se desarrollarán entre el sábado 25 y el domingo 26 de agosto.