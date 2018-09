El Banco de Sangre organiza la Semana de la Salud para informar al donante

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón celebrará del 11 al 18 de septiembre la segunda edición de la Semana de la Salud, un evento que arrancó en 2017 y cuya finalidad es informar y formar al donante.

En esta ocasión, las diferentes charlas y actividades que componen el programa se centrarán en el proceso de donación de sangre y en el impacto positivo que este acto tiene sobre los pacientes que reciben las transfusiones, informa el Ejecutivo.

“Nuestro objetivo es mostrar a la población la importancia del proceso de donación de sangre, qué entidades participan en esta labor y de qué manera hemos mejorado nuestros servicios para aproximarnos al donante”, señala el director gerente de la entidad, Luis Callén.

El evento, a cuya organización se ha sumado Aspanoa, así como las diferentes hermandades y asociaciones de donantes de sangre, arrancará el 11 de septiembre con una charla dirigida a los donantes, donde se explicará el camino que sigue la sangre hasta que llega al hospital; el jueves 13 varios socios de Aspanoa mostrarán sus experiencias, explicando la importancia de la transfusión en pacientes oncológicos y, el viernes 14, se ofrecerá una charla para mostrar qué entidades colaboran activamente con el Banco de Sangre en el acompañamiento al donante.

Un momento especial de la Semana de la Salud 2018 será la jornada de donación de sangre que tendrá lugar en la casa de Aspanoa en Almudévar el sábado 15 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Donante de Médula Ósea.

Por otra parte, la entidad ofrecerá un encuentro con periodistas sanitarios el lunes 17. En este marco, representantes de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, ANIS; Hospital Universitario Miguel Servet; Aspanoa; Believe in Art y Diagnóstica Longwood, hablarán sobre la humanización de los centros sanitarios. Al finalizar, los asistentes están invitados a visitar el centro, acompañados por la artista Erica con C, quien durante los meses de verano ha inundado el Banco de Sangre con pinturas que muestran la sangre como la savia que da vida.

El evento concluirá con la celebración del duodécimo aniversario del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón el 18 de septiembre. Este día, los donantes podrán realizarse fotos con las nuevas pinturas del centro.

Por otra parte, el Banco de Sangre y Tejidos recuerda la necesidad de donar después del verano. “Organizamos el evento en un momento, la finalización del periodo vacacional, en el que es importante recordar al ciudadano la necesidad de acudir a los puntos de donación para recuperar las reservas de componentes sanguíneos que, por lo general, se reducen durante el verano”, concluye Callén.