Beamonte acusa al Gobierno de Lambán de vivir de "momentos anuncio"

El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, ha acusado al Gobierno de Javier Lambán de vivir de "momentos anuncio" y de carecer de una "senda clara de política económica, en todos los aspectos".

"Vivimos de momentos anuncio, no vivimos de otra cosa con el Gobierno de Aragón", ha remarcado el líder del PP, quien ha asegurado de momento ninguno de los anuncios se han plasmado en una auténtica realidad.

Por otra parte, se ha referido también a la situación del carbón y al reciente rechazo en el Congreso del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos a la proposición de ley del PP para dificultar el cierre de las centrales de generación eléctrica, entre ellas las térmicas, como la de Andorra (Teruel).

"Ahí es donde se retrató cada uno", ha apuntado Beamonte, quien ha incidido en que el PSOE y Cs no quisieron apoyar esa iniciativa y en que España no se puede presentar ante a Unión Europea a defender que el carbón forme parte del "mix" energético "si no es con unidad y fortaleza".

Beamonte ha hecho hincapié en que hay "una dependencia necesaria del carbón" y ha pedido a los partidos políticos "más sentido de Estado" para llegar a acuerdos que no perjudiquen a Aragón.

El presidente del PP aragonés ha hecho estas declaraciones en una visita al Centro Especial de Empleo (CEE) Oliver que Atades gestiona en Zaragoza, que demuestra la competitividad de personas con dificultades que consiguen producir y a buen precio.

"Tenemos una obligación de colaborar desde el conjunto de las administraciones públicas en la incorporación de cuantas más personas mejor al mercado laboral, sobre todo en situaciones de esta naturaleza", ha señalado.