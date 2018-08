Beamonte defiende un modelo de inmigración "generoso" pero con límites en las fronteras

El presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, comparte con su líder nacional, Pablo Casado, que hay que hablar del "problema" de la inmigración "sin complejos" y que urge perfilar un modelo que combine "la generosidad" y "saber poner límites en las fronteras", pues "no puede ser" que las puertas se abran "de par en par y no hacer nada más".

Si la opción es que entre quien "quiera venir", "al final" el modelo de convivencia puede quebrarse sin que, además, se hayan planteado soluciones a los inmigrantes, advierte.

En una entrevista con Efe, el presidente de los populares aragoneses se pronuncia así sobre uno de los asuntos que acapara la actualidad nacional, el de la inmigración, debido entre otras razones al número de personas que están llegando al país bien por Ceuta y Melilla, o bien por mar.

Las actuaciones y declaraciones al respecto de dirigentes políticos han avivado aún más el debate: por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido al de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para reclamar financiación; por otro, el nuevo líder del PP, Pablo Casado, manifestó recientemente que "no es posible que España pueda absorber a millones de africanos que vengan a buscar un futuro mejor en Europa".

Lo dijo en un acto de su partido en Ávila, donde, además, declaró que como "no es posible papeles para todos", el PP tenía que "empezar a decirlo aunque sea políticamente incorrecto".

Beamonte coincide con Casado. "Tiene toda la razón del mundo", puntualiza.

Explica el presidente del PP de Aragón que como consecuencia de "muchas circunstancias", España ha pasado de ser un país de emigrantes a uno de inmigrantes, lo que lleva a los españoles, por cultura, a acoger con "profundo respeto" a quien quiera vivir en el país.

A su juicio, ésa es la base de una política migratoria que, además, tiene que ser "coherente" y debe necesariamente implicar a la Unión Europea.

"Tenemos que respetar a las personas" que llegan, pero "también el modelo de convivencia", porque "no puede ser que abramos la puertas de par en par para todo el que quiera venir y no hacer nada más", añade Beamonte.

Si ésa fuera la política, la de "puertas abiertas de par en par" sin que tampoco se ofrezcan soluciones a los inmigrantes, Beamonte asegura que podría "quebrarse" el modelo de convivencia actual.

La clave del modelo migratorio para el líder del PP debe ser la compatibilidad entre "ser generosos" y "poner límites en las fronteras". Si no, apunta, habrá "problemas": "tiempo al tiempo".

Otro asunto de actualidad que concita gran parte de la atención política es la relación Estado-Cataluña, sobre la que Beamonte tiene clara su posición: "No podemos estar dialogando con golpistas y no se puede negociar con quieres quieren romper el país ni arrodillarse ante quienes no tienen escrúpulos en usar atajos fuera de la ley para fracturar la convivencia que nos dimos en el 78".

Por esta razón, en su opinión, la política que está impulsando Pedro Sánchez (que cuajó esta misma semana con la reunión bilateral Gobierno-Generalitat) es "de lo más triste que puede haber en política".

Incide en que una política sustentada en "la justificación permanente", en "decir una cosa y hacer otra" y en "estar vendiendo en parte la confianza de los españoles", que es lo que cree que está haciendo el líder del PSOE, es "una política mezquina".

Con todo, está completamente a favor, según dice, de que Partido Popular y Partido Socialista "vayan juntos en un tema tan delicado" y coincidan en "planteamientos rigurosos" porque si no, tanto unos como otros estarán cometiendo "un error".