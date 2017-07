Beamonte dice que han ofrecido políticas de moderación que el PSOE no quiere

El presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado hoy que para el gobierno de la Comunidad se han ofrecido para buscar políticas de moderación pero el PSOE no ha querido saber nada de ellos y "por qué el PP tiene que saber con el PSOE", se ha preguntado.

En este sentido ha recordado que su formación fue la que posibilitó el techo de gasto en la Comunidad, pero el PSOE aprobó los presupuestos con Podemos o desestimó las enmiendas que presentaron los populares para la minoración presupuestaria de la enseñanza concertada.

Además ha esgrimido que los socialistas y la formación morada firmaron un documento por el que tras aprobar los presupuestos no sería posible la aprobación de modificaciones presupuestarias con el voto del PP "si no se cuenta con el voto afirmativo de Podemos".

Por ello, ha calificado de "mezquino y ruin" el exigir al PP responsabilidades en temas concretos cuando se firman documentos como el que ha mostrado y ha considerado que "a muchas personas y responsables del grupo parlamentario se les tiene que caer la cara de vergüenza por la falta de coherencia".

Beamonte ha hecho estas declaraciones antes de celebrar en Zaragoza la primera Junta Directiva Regional tras el Congreso en el que fue elegido como presidente y en la que van a marcar las líneas estratégicas que van a seguir hasta la convocatoria de las siguientes elecciones autonómicas y municipales en 2019.

Tras cerrar el proceso orgánico del partido, que era su primer cometido y ha expresado su satisfacción de "cómo hemos conseguido cohesionar el partido" tanto a nivel regional como en las tres provincias.

A partir de ahora y tras el trabajo realizado ha asegurado que están "liberados" para dedicarse a la tarea de ejercer el gobierno en las instituciones en las que detentan el poder y "el control de gobierno donde somos oposición".

El líder popular ha recordado que son la primera fuerza política en las Cortes de Aragón y al estar en la oposición debían ejercerla y ahora considera que "a estas alturas de mandato" su partido ha recuperado "el escenario que nos correspondía" y son el primer grupo de la oposición, aunque "siempre hemos tenido una predisposición al diálogo y la colaboración".

En este sentido ha calificado de "sinsentido" que los que condicionan el presupuesto y la política de la Comunidad, en referencia a Podemos, fuesen además "los que ejerciesen la oposición" y ahora van a tratar de marcar las políticas de crecimiento, las dispositivas y las que generen oportunidades y se abandone "la extravagancia, la falta estabilidad y de seriedad en la toma de decisiones".

Beamonte ha insistido en que ha sido Podemos la fuerza que ha posibilitado la aprobación de los presupuestos, pero si querían incidir en cuestiones como la renta social básica o la pobreza energética lo debían haber hecho antes y por eso les ha pedido "más coherencia", mientras los socialistas "teniendo otras oportunidades" no han querido posibilitar opciones alternativas" y han optado por "la izquierda radical".

"El Gobierno y el señor Lambán sabrán el camino que quieren recorrer", ha apostillado.

Al respecto de su negativa a apoyar la modificación presupuestaria para pagar el sueldo de los profesores de la concertada del que les quieren responsabilizar los socialistas ha insistido en que "el PP lo que ha dicho es que éste no es nuestro modelo" porque es una cuestión "de respeto a la primera fuerza política del parlamento de Aragón" tras rechazar el PSOE el diálogo y el acuerdo que le han ofrecido.

"Tengo la obligación como presidente del PP en Aragón que se respete a la organización que presido y a los miles de ciudadanos que han depositado su confianza en el PP", ha dicho.

No obstante ha dejado claro que "no tengo ningún inconveniente" en poder volver a hablar, en que exista diálogo, moderación y normalidad para haya "la posibilidad de llegar a puntos de acuerdo y entendimiento, pero hace falta voluntad política que no la tiene el partido socialista. Nuestra obligación era plantarnos y decir hasta aquí hemos llegado".