Beamonte: «En el PP solo se excluye quien no acepta el sentir mayoritario del partido»

–¿La entrada de seis aragoneses en la dirección nacional del partido sitúa al PP de Aragón en el mejor momento de su relación con el partido a nivel nacional?

--El PP aragonés siempre ha estado presente de una manera u otra, por encima del número de personas. El hecho de que haya más nombres ahora puede dar la sensación de que tenemos más peso, pero siempre se ha tenido muy en cuenta al PP de Aragón.

–Pero sí parece que usted ha ganado peso en la negociación. Otras comunidades no han incluido a tantas personas...

–Se ha dialogado mucho, es verdad, se ha hablado con Pablo Casado y con otros miembros de su equipo y hemos conseguido estos acuerdos. Este espacio orgánico termina y todos los populares aragoneses vamos a trabajar duro por el bien del partido.

–Aunque no lo dijo públicamente, tanto usted como gran parte de su equipo apoyaban a Cospedal como candidata, pero luego dieron su respaldo a Casado. ¿Les ha convencido?

–Siempre he tenido una buena impresión de Pablo Casado y la estrecha relación de estos últimas semanas la ha ratificado. Ha demostrado su capacidad y estamos ante una persona que tiene muy claro cuál es el horizonte del PP, cuál es su objetivo y hacia dónde debe ir un partido en el que todo el mundo cabe y en el que solo se excluye el que no acepta el sentir mayoritario o juega a otras cosas movido únicamente por sus intereses.

–¿Y hacia dónde debe llevar el partido?

–Debemos resituarnos nuevamente en un espacio de moderación, normalidad, determinación, trabajar por la defensa de la libertad, de la unidad de España, y denunciar a quien pacta con los golpistas y los amigos de ETA. En defender conceptos como la familia y que la persona es el eje sobre el que tiene que pivotar la acción política. En definitiva, valores que comparte la mayoría de los españoles. Y todo ello hay que hacerlo desde la moderación y la centralidad.

–¿Quiere decir que no lo había hecho hasta ahora?

–Quiero decir que el PP tiene que estar en su espacio político y tener la capacidad de abrirse para aglutinar ese espacio y recuperar la confianza perdida. Ser un partido que demuestre su fortaleza.

–¿Comparte la opinión de que esta nueva etapa es un giro a la derecha?

–No lo comparto. No creo que sea ningún giro radical hablar de libertad, negarse a hablar con los golpistas. ¿Es un giro a la derecha hablar de las cosas importantes, defender a la familia o recordar que este país tuvo un pacto por la reconciliación y para avanzar hace 40 años y algunos parece que quieren acabar con ese pacto?

–¿Al PP le conviene un adelanto electoral o que se agote esta legislatura extraña y reforzar mientras tanto su nuevo proyecto?

–El PP está preparado para afrontar ya las elecciones. Pero solo habrá elecciones si (Pedro) Sánchez considera que las encuestas le van bien. Es un presidente que gobierna a golpe de encuesta. En cualquier caso, el proyecto del PP está preparado para gobernar.

–¿Y al PSOE? ¿Podrá seguir gobernando con su minoría?

–Con 84 diputados es difícil gobernar. Es algo que debió planteárselo en su momento, pero la ambición de Sánchez nos ha llevado a este escenario. Al PSOE le hace daño pactar con golpistas y amigos de ETA. Eso no es algo presentable para un partido tan importante y que ha contribuido tanto y de forma tan decisiva a la historia democrática de este país.

–¿Qué le ha parecido la experiencia, inédita, de las primarias? ¿Para repetir?

–Necesitabamos aire fresco y revitalizarnos como partido, y las primarias han servido para ello. Es cierto que es un proceso que tiene alguna imperfección que en los próximos años tendremos que ir corrigiendo, pero los afiliados han votado libremente y han participado activamente en una segunda vuelta. Después de este proceso me hago una pregunta llena de maldad: ¿qué me ha parecido el posicionamiento de algunos compañeros? Ha sido interesante ver cómo se ha comportado alguno...

–Por lo que dice, la unión y la cohesión de la que usted ha alardeado, parece que se resquebraja.

–La unión y la cohesión en el Partido Popular es indiscutible. ¿Que pueda haber dos o tres personas insatisfechas? qué se le va a hacer. No me han sorprendido ni su comportamiento ni sus actitudes. Sé cómo eran, sé cómo son y sé cómo serán. Son de sobras conocidos y allá cada uno con su responsabilidad.

–¿A quién se refiere? Aparentemente, las personas afines a Soraya Sáenz de Santamaría no han mostrado públicamente una actitud desleal...

–No doy nombres, cada uno sabe quién es. Pero cuando se gana hay que saber ganar y también hay que saber perder cuando se pierde y actuar con generosidad. Y esa generosidad está en la capacidad de aproximación de las posturas. Si una de las partes intenta imponer sus posiciones al resto, no es generoso ni demuestra capacidad suficiente para liderar un proyecto tan importante como este.

–Ustedes siempre han defendido que en los parlamentos debe gobernar la lista más votada. ¿Pierde fuerza este argumento cuando ustedes han sumado fuerzas frente a la candidatura del PP más votada en España, la de Soraya Sáenz de Santamaría, y al final presida el partido la que inicialmente quedó segunda?

–No tiene por qué perder peso nuestro argumento. Una cosa es el proceso interno de un partido, que como en este caso sale más reforzado y cohesionado, que la estabilidad de todo un país, donde los gobiernos en minoría o con apoyos extraños están en debilidad. Es fundamental no mezclar los funcionamientos internos de un partido con los de un país.

–¿Con este proceso acaban con la amenaza de que Ciudadanos ocupara parte de su espacio? ¿Les preocupa este partido?

–Tengo todo el respeto del mundo por Cs. Ocupan un espacio político importante y hay que tenerlos en cuenta, pero no se trata de competir con ellos. El PP debe ser eje vertebrador del centroderecha. Hay partidos con los que puede haber más aproximación, y en Aragón la tenemos con Cs y con el PAR y otros con los que existe una lógica equidistancia.

–Acaba de cumplir 16 meses como presidente del PP en Aragón y controla sin fisuras el partido. ¿Preparado todo ya para las elecciones del próximo año?

--El PP de Aragón tiene la tranquilidad absoluta de que es una organización estable desde todos los puntos de vista. Estamos trabajando duro y no hay más escenario que presentar la mejor oferta política a los ciudadanos. Allí donde gobernamos ejercemos con responsabilidad la acción de Gobierno y donde estamos en la oposición hacemos lo propio con la intención de recuperarlo.

–¿A raíz de los cambios en la dirección nacional, tiene pensado hacer cambios en la regional?

--No tengo pensado ajustar cuentas con nadie. No ha sido nunca mi estilo. Cada uno es libre de posicionarse. Una cuestión diferente es que la libertad de cada uno venga acompañada de otro tipo de actitudes que han podido dañar a la organización. Eso no lo acepto y tomaré la decisión oportuna en su momento.

–¿Entonces cesará a alguien?

--Cada cosa tiene su momento. Es preferible que las cosas vuelvan a la normalidad y que todos cumplamos con nuestra obligación dentro del partido y actuando con lealtad hacia él. Pero si no es así, no dudaré en tomar las decisiones que deba tomar.

–Sigue sin dar nombres...

–Ya digo que cada cosa a su debido tiempo.