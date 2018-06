Bermúdez de Castro: «La moción es democrática»

El secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, agradeció ayer la «lealtad» mantenida por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el proceso catalán, y expresó su deseo de que su actuación con Cataluña continúe como hasta ahora. El todavía dirigente popular aceptó la moción de censura con deportividad, y aseguró que esta es un procedimiento «absolutamente democrático, por lo que escuchar ahora ciertas cosas a mí me parece un poco sorprendente».

En declaraciones posteriores a los medios, rememoró los días previos a la moción que ha apartado de la Moncloa a Mariano Rajoy y según explicó, el martes por la tarde, y ya el miércoles por la mañana, «nosotros, y sobre todo yo, que tengo alguna relación con estos partidos, nos empezamos a dar cuenta de que la moción podía salir adelante».

El secretario de Estado, que prevé que su cese se produzca el próximo viernes en el primer Consejo de Ministros de Sánchez, ha rechazado valorar si la iniciativa fue «justa» ya que, subrayó, «esa es una cuestión en la que no voy a entrar por que no es el lugar ni el momento». Sin embargo, se mostró convencido de que España «va a salir adelante, porque va a haber un gobierno que va a gobernar, y no tengo ninguna duda de que lo hará con absoluta lealtad al país».

ACTIVIDAD PRIVADA // Bermúdez de Castro, que anunció su intención de volver a la actividad privada aunque sin dejar la política, se mostró convencido de que el comité ejecutivo nacional del PP hará este martes una reflexión interna, pero advirtió al tiempo que «las decisiones precipitadas no llevan a nada».

Tras incidir en lo traumático que supone dejar el despacho «en un día y medio», el responsable político se mostró convencido de que la implantación territorial del partido permitirá hacer frente a la situación. «Todos los partidos lo pasan mal --añadió--, también el PSOE, y ahí está; nosotros lo pasaremos mal una temporada, y ahí estaremos».

En relación a la crisis en Cataluña y a la aplicación del artículo 155, proceso en el que ha estado inmerso en los últimos siete meses, expresó su deseo de que Pedro Sánchez «actúe como lo ha hecho hasta ahora».

Según explicó, «la lealtad que ha tenido con los que estábamos ahí ha sido total, y yo espero que mantenga esa línea porque si no estará faltando a su palabra», añadió.