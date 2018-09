Biel: «Lambán está intentando nadar en el centro político»

El expresidente del PAR y exvicepresidente del Gobierno de Aragón José Ángel Biel reconoció ayer que el presidente de Aragón, Javier Lambán, está «tratando de nadar por el centro» político, en referencia a los acuerdos que ha alcanzado con formaciones de la izquierda para llegar al Gobierno y de la derecha para reformar el impuesto de Sucesiones. Así lo expresó a los medios minutos antes de impartir una conferencia en el Hotel Palafox de Zaragoza con motivo de la celebración del foro Los almuerzos de Adea en el que habló, precisamente, sobre el arte de llegar a acuerdos.

El que fuera vicepresidente de la Comunidad autónoma durante tres legislaturas, entre 1999 y 2011, ha calificado la estrategia de Lambán para conseguir apoyos en todos los espectros políticos como una “medida inteligente” que le permitirá conseguir una «convergencia de ideas».

«El Estado es como una barca, no se puede remar solo desde la derecha o la izquierda. Si no, empiezas a girar sobre ti mismo», expresó Biel, quien durante su intervención alertó de las dificultades de los actuales partidos políticos para alcanzar acuerdos en materias como las pensiones, la violencia machista o la corrupción. «A mí lo que hagan con Franco me da igual, lo que me preocupa es que mi hija pueda tener una pensión cuando se jubile y tiene 30 años», criticó el exparlamentario aragonés.

El exdirigente aragonesista abogó por llevar a cabo importantes cambios en la política española, como la reforma del Senado, la creación de una nueva Ley Electoral e, incluso, la modificación de la Constitución Española, para lo cual reivindicó un gran acuerdo con la oposición, aunque excluyó a los partidos que quieren «romper España» y a los que apuestan por poner «el mundo del revés».

LA IDEOLOGÍA COMO TRINCHERA / «Tenemos encima la losa de las dos Españas, llevamos 200 años peleándonos unos contra otros y haciendo de la ideología un arma de trinchera», denunció el exvicepresidente autonómico.

Por esa razón, Biel señaló la importancia de volver a traer al debate político algunos asuntos como el papel de España en la Unión Europea, las políticas de Defensa o las relaciones internacionales que exigen un mayor «pragmatismo» por parte de unos políticos que, a su parecer, han perdido el «liderazgo».

El expresidente del PAR pronosticó que Pedro Sánchez tratará de agotar la legislatura como presidente del Gobierno, ya que cuánto más tiempo permanezca en el Ejecutivo más se cargará de «experiencia, argumentos y personas».

«Yo votaré al partido a nivel nacional que salga a la palestra y diga que está dispuesto a llegar a acuerdos en todos estos temas con el contrario y voy a ceder lo que sea preciso», explicó Biel.

A la cita, celebrada en el hotel Palafox de Zaragoza, asistieron más de 60 invitados del mundo de la política, economía y sociedad aragonesa. Entre ellos, el actual presidente del PAR, Arturo Aliaga; el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte; el presidente de la Cámara de Zaragoza, Manuel Teruel, el gerente del IAF, Ramón Tejedor o el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán. Marcelino Iglesias excusó su asistencia al tener pleno en el Senado.